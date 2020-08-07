تشييع جثمان الشهيدة داليا سمودي

الضفة المحتلة-الرأي:

شيعت جماهير مدينة جنين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاما)، والتي ارتقت متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال، داخل منزلها في منطقة الجابريات بجنين.

وانطلق موكب التشييع الذي شارك فيه آلاف المواطنين، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان في المدينة وصولا إلى مخيم جنين مسقط رأس الشهيدة، حيث ألقت عائلتها ومحبوها نظرة الوداع الأخيرة عليها، قبل مواراتها الثرى في مقبرة المخيم.

وكانت الشهيدة السمودي قد ارتقت برصاص الاحتلال الذي أصاب صدرها فجرا، واخترق الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وقد أجريت لها عمليات جراحية، وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.