ليون يوجه رسالة تهديد إلى مانشستر سيتي بعد إقصاء يوفنتوس

وجه البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لفريق أولمبيك ليون الفرنسي، رسالة قوية إلى منافسيه في دورى أبطال أوروبا، بعد إقصاء يوفنتوس والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفنتوس منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، على يد أولمبيك ليون الفرنسي، بالرغم من الفوز أمس، في لقاء الإياب 2-1، لكن السيدة العجوز خرج من المسابقة بسبب خسارته ذهابا بنتيجة صفر-1.

أكد المدير الرياضى لأولمبيك ليون، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادى، إن فريقه قادر على مواجهة أي فريق في أوروبا بالبطولة القارية بعد إقصاء يوفنتوس من الدور ثمن النهائي.

قال جونينيو، "تم العمل والتجهيز لمواجهة يوفنتوس بشكل جيد، حيث أدرك اللاعبون أن لدينا فريقًا موهوبًا لكننا لا نلعب معًا بشكل جماعي، لقد تحملوا مسؤولياتهم أكثر من ذلك بكثير، ولديهم اللآن الثقة بهذه العقلية ، ويمكننا القيام بأشياء عظيمة في المستقبل".

أكمل، "كان هناك نجاح، لكنه استعصى علينا لفترة طويلة، لقد عادت الروح وكانت هناك أشياء لطيفة مثل الهجوم والفرص والتركيز، أشكر جماهير الفريق لقد عانوا الكثير هذا الموسم، ولكننا تمكنا من رفع مستوانا البدني والفني ".

تابع، "هناك الكثير من الرضا بالفريق ونحن قادرون على مواجهة أي فريق في أوروبا ، لعبنا بشكل جيد أمام بطل الدوري الإيطالي وكنا غير محظوظين في نهائي كأس الرابطة الفرنسية ، نحن نستحق الأفضل وصمدنا أمام فريق من نفس المستوى".

أردف، "آمل أن يحافظ اللاعبون على هذه العقلية، أنا سعيد بالتأهل، مبروك للاعبين والجهاز وكل الجماهير".

يذكر أن ليون ضرب موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تمكن من التغلب على ريال مدريد الإسباني ، في ربع النهائي الذي سيلعب في لشبونة البرتغالية.