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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2585) الجمعة 14/8/2020

أخبار فلسطينية﻿

ترحيب دولي بالاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي... والقيادة الفلسطينية ترفض

على إثر البيان المشترك مع إسرائيل.. فلسطين تستدعي سفيرها من الإمارات

وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.. تعرف على تفاصيل اتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب

هنية يهاتف عباس ويطرح تحركا مشتركا لمواجهة تطبيع الإمارات

في أول تعليق لها.. منظمة التحرير:نحن لسنا ورقة تين لأحد!

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يدافع عن الاتفاق وانتقادات بأنه «باع المستوطنات»

ممثلو نتنياهو وغانتس للتفاهم بعد أسوأ استطلاع رأي

نتنياهو: هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام

نتنياهو: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية مؤقت

المتحدث باسم نتنياهو: المسجد الأقصى كان مفتوحا للجميع.. ونعتز بحرية العبادة

متحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي يؤكد: الاتفاق مع الإمارات تعليق للضم وليس وقفه

اخبار دولية

روسيا تعتزم فتح ممثلية تجارية في فلسطين

فيديو.. كوشنر يرفض تحديد المدة التي ستعلق فيها إسرائيل ضم أراضي الضفة الغربية

أخبار عربية

الإمارات توقف ضم أراضٍ فلسطينية باتفاق تاريخي

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل عليها أن تختار بين السلام العادل أو استمرار الصراع

»السيسي يثمّن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فلسطين تعتبر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل “خيانة” وتستدعي سفيرها لدى أبوظبي

اتفاق تطبيع بين الإمارات والاحتلال مقابل تأجيل تطبيق الضّم والتجمع الوطني في الداخل…

معدل إصابات “كورونا” بالضفة يستقر.. وغزة تتعامل بحذر مع العائدين وتؤكد: وصول الفيروس…

الاحتلال يوسع العقوبات ضد غزة ويشدد الحصار ويمنع الوقود ويقصف بعنف.. وحماس: سلوك…

تواصل سياسة “الإهمال الطبي” الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين

الشرق الأوسط

ترحيب دولي بالاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي... والقيادة الفلسطينية ترفض

الخليج الإماراتية

الإمارات توقف ضم أراضٍ فلسطينية باتفاق تاريخي

الأهرام المصرية

روسيا تعتزم فتح ممثلية تجارية في فلسطين

الشروق المصرية

إسرائيل تعلن استهداف مدرسة تابعة لأونروا في غزة عن طريق الخطأ

نتنياهو: لن أتنازل عن ضم أراض في الضفة الغربية

الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة لولي عهد أبو ظبي لزيارة القدس

الغد الأردنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تحذر من تداعيات خطيرة لتشديد حصار غزة

قوات الاحتلال تعتقل شابين من قباطية

مصدر لـ"لقدس": عُمان والبحرين ستلحقان بالإمارات وتُطبعان مع إسرائيل في المستقبل القريب

القيادة ترفض الإعلان الثلاثي: خيانة للقدس والقضية الفلسطينية ونسفٌ للمبادرة العربية

اتهام 5 جنود إسرائيليين بارتكاب جرائم ضد عمال فلسطينيين والسعدي يستجوب أوحانا

الصحة الإسرائيلية: 8 حالات وفاة و822 إصابة بكورونا

إصابة جديدة بكورونا في غزة

الحياة الجديدة

الأونروا تحذر المخيمات الفلسطينية من خطورة كورونا والمقدح يدعوها

الصفدي: على اسرائيل أن تختار بين السلام العادل أو استمرار الصراع

جنين: إشهار كتاب (الأسرى ووسائل الإعلام) في اختتام معرض الكتاب

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق بلدة نحالين بسبب تفشي فيروس كورونا

ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء في غزة عقب منع الاحتلال دخولها

​الأيام

»الرئيس يدعو لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الأميركي الإماراتي الإسرائيلي

»إسرائيل تشيد باتفاق السلام مع الإمارات وتصفه بأنه "يوم عظيم للسلام"

» وفاة مواطنة سبعينية بفيروس كورونا في الخليل

» أوضاع صحية مقلقة لعدد من الأسرى بمعتقل حوارة

» إصابة الأسير أمير كليب بفيروس كورونا

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

إصابة 188 مقدسيًّا بفيروس كورونا.. "نصف مُصابي المدينة عرب"

الصحة الفلسطينية: وفاة جديدة في الخليل و432 إصابة بكورونا

الاحتلال يواصل عزل الأسير محمد عيّاد بظروف قاسية

إطلاق النار على المزارعين واستهداف الصيادين ببحر غزة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

14 آب (أغسطس)

2002م استشهاد القائد القسامي نصر جرار في جنين حيث ولد الشهيد القائد في 1/1/1958 في جنين, واعتقلته قوات الاحتلال من 14 عاما ، وقد تعرض في عام 2001ملمحاولة اغتيال فاشلة بعد أن طوقت قوات الاحتلال منزله في واد برقين إلا انه استطاع الفرار.

1994م السلطة تشرع في القيام بمهامها في الأراضي المحررة بعد مجيء السلطة إلى أراضي الوطن وتوقيع اتفاقية أوسلو 13/9/1993م مع "إسرائيل" بدأت السلطة الفلسطينية ممارسة عملها في الأراضي التي انسحبت منا قوات الاحتلال وبدت السلطة موجودة على أرض الواقع.

1994 م مقتل مستوطن يهودي وجرح سبعة آخرين في هجومين منفصلين في قطاع غزة

1951م المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون في القدس المنعقد في الفترة من (14-30/8/1951) ولأول مرة في القدس بع إقامة دولة إسرائيل وبالقرب من قبر "هرتزل" ونظراً لانتخاب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لدولة إسرائيل لم يحضر المؤتمر وبعث برسالة إلى الوفود، وصف فيها الوضع الجديد بقوله (أن ثمة رمزاً عميقاً لحقيقة أن المؤتمر الصهيوني لم يعقد في أرضنا القديمة إلا بعد أن عادت لنا).

1947م الرئيس الأمريكي "هاري ترومان" يقدم مشروعاً لحكومة لندن بشأن مشروع "بيل"

1946م الرئيس الأمريكي هاري ترومان يرسل إلى الحكومة البريطانية خطة لتقسيم فلسطين على أساس الخطة التي اقترحتها لجنة بيل الملكية عام 1937، (والوكالة اليهودية في 5/8/1946)، وتبنى خطة الوكالة اليهودية في إضافة النقب بكامله إلى الدولة اليهودية المقترحة في تقسيم بيل.

1929م تأسيس الوكالة اليهودية لفلسطين وجعل مقرها الرئيس في مدينة القدس تحت الانتداب البريطاني، بهدف مساعدة يهود العالم على الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. أسسها حاييم وايزمان (1874 - 1952) الذي أصبح أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948.

1920 م الحكومة البريطانية تعين اليهودي هربرت صموئيل (1870 - 1963) مندوباً سامياً لحكومة الانتداب في فلسطين. وُضع الانتداب موضع التنفيذ رسمياً في التاسع والعشرين أيلول (سبتمبر) 1923 بعد أن وقعت تركيا على معاهدة لوزان.