ما الذي ينبغي أن يعرفه الآباء والأمهات عن فيروس كورونا

ما هو فيروس كورونا؟

ﻳﻌﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ أﺣﺪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﺪوى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﻠﻮي، والجيوب الأنفية، واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺤﻠﻖ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻔﻴﺮوس ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ شخص مصاب ﺑﺎﻟﻌﺪوى إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آخر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ الاتصال المباشر دون حماية (الرذاذ، إفرازات الأنف، اللعاب)



هل يمكن الشفاء من فيروس كورونا المستجد؟

نعم يمكن الشفاء من فيروس كورونا، حيث تم شفاء العديد من الحالات المصابة حول العالم.

ما هي أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟

ﺗﺸﻤﻞ الأعراض اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ:

اﻟﺤﻤﻰ

اﻟﺴﻌﺎل

ﺿﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ

وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻄﻮر االاﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺎب رﺋﻮي وﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺣﺎدة ﻟﺪى اﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻤﺴﻨﻴﻦ والأشخاص اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺮﻃﺎن وداء اﻟﺴﻜﺮي وأﻣﺮاض اﻟﺮﺋﺔ

ما هي طرق انتقال عدوى فيروس كورونا؟

اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮذاذ اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ أﺛﻨﺎء السعال أو اﻟﻌﻄﺲ

اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ عبر ﻟﻤﺲ الأسطح والأدوات اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻤﺲ اﻟﻔﻢ أو الأنف أو اﻟﻌﻴﻦ

الاتصال المباشر مع المصابين

ﺗﻨﺎول الأطعمة دون ﻃﻬﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﺤﻮم واﻟﺒﻴﺾ

مشاركة أدوات الطعام والشراب (قنينة الماء، الملعقة، السندويش

الاتصال غير المحمي مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية

كيفية الوقاية عدوى فيروس كورونا

في سياق منع انتشار مرض كوفيد-19, يجب عليك التأكد منغسل يديك في الأوقات التالية:

ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ إﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم

قبل وبعد تناول الطعام

ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﺎل أو اﻟﻌﻄﺲ

قبل وبعد العناية بشخص مريض

بعد استخدام المرحاض

عندما تكون الأيدي متسخة

بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلات الحيوانات

بعد ملامسة الأسطح الملوثة والأشياء التي تتشاركها مع رفاقك

تعليمات العطس لتقليل العدوى

اﺳﺘﺨﺪم طريقة الكوع المثني

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎس أو السعال

تخلص من المنديل فوراً في سلّة المهملات

اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن