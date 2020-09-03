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صور: فيتنامي لم يغسل شعره أو يقصه منذ 80 عاماً والسبب غريب

03 أيلول / سبتمبر 2020 08:45

فيتنامي لم يغسل شعره أو يقصه منذ 80 عاماً والسبب غريب
فيتنامي لم يغسل شعره أو يقصه منذ 80 عاماً والسبب غريب

يحرص الجميع طيلة الوقت على تصفيف وغسل الشعر، بشكل دائم ومستمر، حيث إنه من الأمور التي تشير إلى النظافة الشخصية، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك في حياة شين رجل من الفيتنام.

في التفاصيل التي ذكرتها الصحف، قرر شين، الرجل المسن، يبلغ من العمر92 عاماً، أن لا يغسل ولا يصفف شعره أو يقوم بقصه لمدة 80 عاماً، والسبب في ذلك اعتقاد غريب كشف عنه.

فيقول شين الذي يعيش في منطقة دلتا ميكونغ الجنوبية في فيتنام، و يبلغ طول شعره حوالي 5 أمتار، إنه في حالة قيامه  بغسل أو تصفيف شعره سيموت في الحال.

تصفيف الشعر

وقال شين: "أعتقد أنني إذا قمت بقص شعري أو غسله فسوف أموت..فأنا أؤمن بأن ما يولد به الشخص يجب أن يترك كما هو دون أن يمس.. لا أجرؤ على تغيير أي شيء في شعري، ولا حتى تمشيطه".

وتابع في تصريحاته التي اثارت موجة من الجدل، عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة:  "أنا فقط أرعاه، وأغطيه بوشاح لإبقائه جافا ونظيفاً ولطيف المظهر".

عدم قص الشعر

يكشف شين الكثير من التفاصيل الغريبة، وهي  أنه طُلب منه قص شعره عندما كان في المدرسة، ما دفعه إلى ترك الدراسة بعد الصف الثالث وقرر عدم قصه أو تمشيطه أو غسله مرة أخرى.

وأوضح لوم نجل شين، يبلغ من العمر 62 عاماً، أنه يدعم أفكار والده، موضحا أنه يؤمن بالعلاقة بين الشعر والفناء، قائلاً: "هذه الأشياء تبدو بسيطة لكنها مقدسة".

يقول خبراء الشعر، أن عدد مرات زيارة مصفف الشعر لقص الأطراف مسألة تختلف بحسب طبيعة الشعر ودرجة العناية به، فمن يحرص على العناية بشعره ويستخدم المواد المغذية للشعر بانتظام، لا يحتاج زيارة مصفف الشعر إلا مرة واحدة كل ثمانية إلى 12 أسبوعاً.

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