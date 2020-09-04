5 عادات صحية للوقاية من الأمراض المزمنة

تؤثر العادات اليومية التي نقوم بها على صحتنا بشكل كبير وبالتالي يمكننا تعديل عادات نمط الحياة الخاطئة لتحمينا من الأمراض، وبحسب ما ذكر ملادين جولوبيك، أخصائى طب نمط الحياة بمستشفى كلايفند كلينيك الأمريكية فإن عادات نمط الحياة الصحية يمكن أن تبطئ أو حتى تمنع الضرر الناجم عن ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع نسبة السكر في الدم والوقاية من مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب."

كيف يؤثر نمط الحياة على صحتك؟



قال الدكتور جولوبيك إن الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم هي الأمراض المزمنة وأهمهم:

-السرطان.

-أمراض القلب والأوعية الدموية.

-مرض الانسداد الرئوي المزمن.

-داء السكري.

-السكتة الدماغية.

لكن يمكنك منع العديد من هذه الحالات المزمنة من خلال معالجة أسبابها الجذرية وتغيير العادات اليومية. وأضاف أن حوالي 80٪ من الأمراض المزمنة مدفوعة بعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

كيفية الوقاية من أمراض نمط الحياة



للوقاية من الأمراض المزمنة، أوصي الدكتور غولوبيك بتعديل عاداتك في هذه المجالات الخمسة:

1. النظام الغذائي

تناول النباتات الكاملة يساعد تناول الأطعمة النباتية على تقليل مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان.

هناك أدلة على أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة. هذا النظام الغذائي غني بالخضروات والفواكه والبقوليات والأسماك والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والمكسرات.

تشير أدلة أخرى إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي بالكامل يمكن أن يعكس الحالات المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب المتقدمة.

يقضي هذا النظام الغذائي على اللحوم والألبان والبيض ويشمل الأطعمة الكاملة مثل الخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه.

2. النشاط البدني

تساعد الحركة جميع أجهزة الجسم يوصي الخبراء بممارسة نشاط متوسط ​​الشدة لمدة 150 دقيقة كل أسبوع.

ابدأ بالمشي لمدة 10 دقائق كرر هذا مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ثم حاول المشي بشكل أسرع ، واحصل على دقيقة من المشي المكثف أو صعود السلالم.

3. النوم

النوم لمدة سبع إلى تسع ساعات كل ليلة احصل على وقت ثابت للنوم والاستيقاظ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع وكن نشيطًا بدنيًا يوميًا وقلل من تناول الكافيين وضع الأجهزة الرقمية بعيدًا قبل 90 دقيقة من وقت النوم وحافظ على منطقة نومك باردة ومظلمة ومريحة.

4. تخفيف التوتر

الإجهاد المزمن ليس صديقًا لجهازك المناعي جرب التأمل والامتنان لتخفيف التوتر وتحسين صحتك الجسدية والعقلية.

5- الترابط الاجتماعي

الترابط الاجتماعي، أو حب الناس ، يحافظ على صحتك عاطفياً وجسدياً حتى عندما يكون التباعد الجسدي هو القاعدة، يمكن أن تكون الاتصالات عبر الإنترنت.