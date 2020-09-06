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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بتمويل من مؤسسة أطفال الزيتون – أستراليا

معهد الأمل يوزع مئات الطرود الغذائية لأسر أيتام متضررة من جائحة كورونا

06 أيلول / سبتمبر 2020 11:23

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غزة- الرأي:

وزعت إدارة معهد الأمل للأيتام مئات الطرود الغذائية والصحية لأسر الأيتام المتضررة من جائحة كورونا في محافظة غزة، وذلك بتمويل من مؤسسة أطفال الزيتون أستراليا ضمن مشروع نداء غزة الطارئ لمواجهة تفشي فايروس كورونا بغزة.

وقال مدير معهد الأمل للأيتام الأستاذ إياد المصري :" إنه ونظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة المحاصر وخاصة شريحة الأيتام، والتي تفاقمت في ظل جائحة "كورونا"، تبذل إدارة معهد الأمل جهوداً كبيرة من أجل تنفيذ مشاريع إغاثية للحد من معاناة الأيتام عبر توفير طرود غذائية وصحية لأسر الأيتام المتضررة من فايروس كورونا.

وأوضح المصري أن الطرود التي تم توزيعها على الأسر المتضررة، تضمنت مواد غذائية، وذلك للحاجة الماسة إليها خاصة في ظل حظر التجوال المفروض على قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير مواد صحية للحفاظ على سلامة وصحة الأيتام، مبيناً أن التوزيع استهدف أسر الأيتام الأكثر حاجة والمتضررة من الجائحة، بالإضافة إلى أن عملية التوزيع تمت وفق إجراءات السلامة الخاصة، من خلال زيارة أسر الأيتام، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وفي هذا السياق، شكر المصري مؤسسة أطفال الزيتون أستراليا على الاستجابة العاجلة لنداء الإغاثة الذي أطلقه معهد الأمل للأيتام للمؤسسات الدولية، داعياً كل الخيّرين والميسورين من أبناء شعبنا، إلى دعم أسر الأيتام المحتاجة للخروج من هذه الأزمة الصعبة.

يذكر أن معهد الأمل قام بتوزيع أكثر من 2000 وجبة غذائية لأسر الأيتام، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ في وزارة التنمية الاجتماعية وبتمويل من مؤسسة أطفال الزيتون استراليا.

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