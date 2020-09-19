شوارع غزة..الحياة تدب من جديد تدريجياَ وفق إجراءات مشددة

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

ما إن أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء القطاع، مع اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، حتى بدأت الحياة تدب بشكل جزئي في الشوارع والطرقات، العامل والسائق والتاجر والبائع كلٌ الى عمله.

ويأتي هذا التخفيف في إطار عملية التقييم المستمرة للحالة الوبائية في قطاع غزة، في ظل انتشار فيروس كورونا، في وقت سمحت فيه الداخلية بتحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

قرارات مدروسة

ووفق اتخاذ الإجراءات الاحترازية، سمحت الداخلية أيضا بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، فيما منعت استخدام الحافلات بأنواعها، ومنحت لأصحاب الحرف الحرية بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام.

وعقب التخفيف من حظر التجوال في عدد من أحياء قطاع غزة، قررت وزارة الداخلية مزيدًا من إجراءات تخفيف القيود على حركة المواطنين في عدد من المناطق، ضمن ضوابط وإجراءات الالم

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أكد أن إجراءات تخفيف حظر التجوال في بعض المناطق "ناتجة عن قرارات مدروسة، ولا تعني العودة للحياة الطبيعية".

وقال "البزم"، خلال موجة بث مُشترك للإذاعات المحلية:" إن إجراءات التخفيف تتم "بعناية"، وتشمل تلبية الحاجات الأساسية، ومزاولة بعض المهن والحرف وفق اتباع إجراءات الوقاية والسلامة، وعدم الازدحام"، مشددا على استمرار إغلاق جميع أماكن التجمع والازدحام.

وتجري وزارة الداخلية التقييمات الميدانية أولاً بأول، "وفي حال وجدت أولوية لتخفيف الإجراءات فإنها لا تتردد في ذلك.

استئناف عمل الصيادين

وللتأكد من تطبيق الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بكل منطقة ومحافظة، تواصل الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ليل نهار، الانتشار في كافة محافظات قطاع غزة، للحفاظ على سلامة المواطنين.

التخفيف من حظر التجوال لم يتوقف عند فئة معينة أو مناطق عينها، حيث سمح لصيادي قطاع غزة باستئناف العمل في بحر القطاع، وفق ضوابط وإجراءات السلامة والوقاية في مواجهة فيروس كورونا.

وتتابع الشرطة البحرية من جهتها التزام الصيادين بالتعليمات والضوابط التي أقرتها الداخلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.".

فتح المولات والمحال التجارية

وعلى صعيد تخفيف إجراءات حظر التجوال عن العمل التجاري والتجار، سمحت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، بإعادة فتح المحال التجارية في سوق شارع عمر المختار بمدينة غزة بشكل جزئي، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وبحسب تقسيم زمني.

وقالت الوزارة:" إنه سيتم فتح محال الملابس أيام السبت، الإثنين، الأربعاء، ومحال الأحذية والذهب، أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، على أن يكون فتح المحال من الساعة 10:00 صباحاً، حتى 6:00 مساء، والالتزام بالإغلاق التام بخلاف هذه الفترة، وتحت طائلة المسؤولية".

وفي نفس الإطار، أعلن العميد فايق المبحوح، رئيس خلية الأزمة بوزارة الداخلية، إعادة فتح المولات التجارية في المناطق الخاضعة لتخفيف إجراءات حظر التجوال، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وتقع المولات التي سيتم إعادة فتحها، ضمن النطاق الجغرافي للمناطق التي تشهد تخفيفاً لإجراءات حظر التجوال، حيث ستفتح يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:30 مساء، فيما ستبقى المولات الواقعة في المناطق التي تشهد تشديداً للإجراءات مغلقة.

مجموعة من الضوابط أقرتها الداخلية فيما يتعلق بفتح المحال التجارية وتشمل، حظر تواجد كبار السن، والمرضى، وضعاف المناعة، ارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر، والتباعد بين الزبائن.

تطبيق إجراءات السلامة

وزارة الاقتصاد من جانبها أعلنت وقوفها الى جانب التجار، حيث أكد م. عبد الفتاح الزريعي أن وزارته تقف جنباً إلى جنب مع المستثمرين والتجار لدفع العجلة الاقتصادية والحد من خسائر الشركات، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة داخل المولات.

وأوضح أن أصحاب المولات مُلزمون بتوقيع تعهدات خطية لدى وزارة الاقتصاد الوطني، بالالتزام بالبروتوكول الذي تم إقراره لإعادة فتح تلك المولات.

بدورهم، رحّب أصحاب المولات التجارية بقرار إعادة فتحها، والإجراءات المقرة لذلك، مؤكدين على تقيّدهم والتزامهم بها، وأن مصلحة أبناء شعبنا والحفاظ على حياتهم فوق أي اعتبار.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية قررت منذ عدة أيام تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من محافظات القطاع، في ظل تقييم الحالة بناء على معطيات الحالة الصحية في مواجهة انتشار وباء كورونا.

ويشهد قطاع غزة، منذ مساء الاثنين 24 أغسطس، حظراً للتجوال في كافة محافظات القطاع، لمنع تفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابات داخل المجتمع.