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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2622 ) الاثنين 21/9/2020

21 أيلول / سبتمبر 2020 09:11

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2622 ) الاثنين 21/9/2020

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21 أيلول (سبتمبر)

  • 2006م استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الطيران الحربي الصهيوني عدداً من رعاة الأغنام الفلسطينيين في منطقة أبو صفية الواقعة إلى الشرق من مخيم جباليا.
  • 2002م إسرائيل تدمر المقاطعة في رام الله وتبقي على غرفتين فيهما الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومظاهرات في أنحاء الوطن العربي وبعض عواصم العالم تندد بالعدوان.
  • 1970 م عقد مؤتمر القمة العربي في القاهرة للمصالحة بين أطراف المواجهات الدامية في الأردن (أحداث أيلول/ سبتمبر) بين الجيش الأردني وفصائل فلسطينية يسارية ووطنية). استغرقت أعماله سبعة أيام، وقد توسط الرئيس المصري جمال عبد الناصر (1918 - 1970) بين الملك حسين بن طلال (1935 - 1999) ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929).
  • 1970م قمة عربية طارئة في القاهرة بدأ رؤساء الدول العربية يتوافدون على القاهرة لعقد القمة الخاصة بالحرب الأهلية بين الفلسطينيين و الأردنيين.
  • 1969 م عقد مؤتمر القمة الإسلامي الأول في الرباط (المغرب) لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها بعد شهر من إحراق المسجد الأقصى المبارك على يد إرهابي يهودي.
  • 1918م قوات الحلفاء تدخل "نابلس" _الحرب العالمية الأولى قوات من لواء الفرسان الأسترالي الخامس تدخل مدينة نابلس لتثبيت سيطرة قوات الحلفاء بقيادة الجنزال اللنبي على المدينة.
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