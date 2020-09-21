النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2622 ) الاثنين 21/9/2020

09:11النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2622 ) الاثنين 21/9/2020

09:48اسير من جنين يدخل عامه الـ25 في الأسر

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