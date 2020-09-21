النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2622 ) الاثنين 21/9/2020
أخبار فلسطينية
- حماس: “استشهاد” ناشط بانهيار نفق في قطاع غزة
- شهيد و3 إصابات إحداها حرجة بحادث عرضي للمقاومة شمال قطاع غزة
- داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة
- الرئاسة الفلسطينية تنأى عن تصريحات ضد «البيان القطري
- قيادي بـ”فتح”: عباس رفض ضغوطا عربية ودولية للحوار مع واشنطن
- الحيّة يحذّر إسرائيل: تلبية مطالب غزة وإلا سندخلكم الملاجئ
أخبار إسرائيلية
- تقديرات متشائمة لغمزو: 20 حالة وفاة يوميا و800 إصابة خطيرة
- استطلاع: "يمينا" يزاحم "يش عتيد" على الأصوات ويحل ثانيا
- الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق
اخبار دولية
- رئيس هندوراس يعلن نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس
- وقفة أمام البرلمان النرويجي رفضاً لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل..
اخبار عربية
- الجامعة العربية تؤكد حرصها على الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة لمنع نشوب النزاعات وحلها
- 750 ألف إماراتي سيزورون إسرائيل وفقاً لتقديرات خبراء
- قطر تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
- تقرير إسرائيلي: السودان يضع 3 شروط للتطبيع مع إسرائيل
- الجزائر: قضية فلسطين مقدسة ولن نكون جزءاً من التطبيع
- الكويت: رفض التطبيع موقف ثابت لم يتغير
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الصحف العربية
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- 76 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
- تظاهرة ضد دحلان في القدس عقب تصريحات فريدمان- (فيديو)
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تتوقع مفاوضات مباشرة مع لبنان حول الغاز
- الرئاسة الفلسطينية تنأى عن تصريحات ضد «البيان القطري
- مستوطنون يقتحمون الأقصى احتفالاً برأس السنة العبرية
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الخليج الإماراتية
- الجامعة تدعو إلى حل سياسي لصراعات المنطقة
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
- رئيس هندوراس: سنفتتح سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس
- مصادر حكومية كويتية: رفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل موقف ثابت لن يتغير
الاهرام المصرية
- مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تدنس الجامع القبلي
الغد الأردنية
- الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل بحجة الأعياد اليهودية
- قيادي بـ”فتح”: عباس رفض ضغوطا عربية ودولية للحوار مع واشنطن
- غزة: 45 إصابة جديدة بكورونا
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الشرق القطرية
- قطر منارة بارزة في الموقف الداعم لفلسطين
- قطر تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
- خبراء دوليون: نتنياهو الرابح الأكبر رفض شعبي للتقارب مع تل أبيب
- 750 ألف إماراتي سيزورون إسرائيل وفقاً لتقديرات خبراء
- نائب رئيس حركة فتح: عباس رفض ضغوطاً عربية ودولية للحوار مع واشنطن
- عريقات يشيد بموقف قطر تجاه القضية الفلسطينية
- رداً على الحملات المضللة.. قطر تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الحية: لن نقبل لشعبنا أن يموت بسبب كورونا وعلى الاحتلال تحمل المسؤولية
- تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة بقطاع غزة.. تعرف عليها
- الهيئة الإسلامية العليا تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى
- جيش الاحتلال يكشف عن حادث "خطير" لبطاريات القبة
- "مرة": مجزرة صبرا وشاتيلا ستظل محفورة في وحدان شعبنا وضمير الإنسانية
- وفيات كورونا عالميًا تقترب من حاجز المليون حالة
- حماس تستنكر التحريض الأمريكي على قادتها
القدس
- "جماعات الهيكل" تخطط لاقتحام الأقصى خلال الأعياد اليهودية ودعوات فلسطينية لتكثيف الرحال إليه
- الكويت: رفض التطبيع موقف ثابت لم يتغير
- الاحتلال يعتقل شابين من القدس المحتلة
- رئيس هندوراس يعلن نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس
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الحياة الجديدة
- قطر تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية
- لليوم الثالث على التوالي.. إجراءات مشددة تشهدها القدس المحتلة
- مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تدنس الجامع القبلي
- الاحتلال يسلم المواطنة مريم العجلوني قرارا بالإبعاد عن القدس
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صحيفة الأيام
- "كورونا" في غزة .. اجتماعات الفصائل إلكترونية
- »متطرفون يهود يعلنون عزمهم التظاهر في ساحات الأقصى
- » موقع عبري: لقاء في أبو ظبي لبحث إمكانية إعلان تطبيع السودان مع إسرائيل
- »الجزائر: قضية فلسطين مقدسة ولن نكون جزءاً من التطبيع
- »"كورونا": 9 وفيات و683 إصابة جديدة ونسبة التعافي من الفيروس بلغت 69.3%
- »أهالي سلوان يصدّون محاولة اقتحام للمستوطنين
- »الحيّة يحذّر إسرائيل: تلبية مطالب غزة وإلا سندخلكم الملاجئ
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وكالة الراي
- تحليل الزيارات الاجتماعية الامتحان الأصعب في "كورونا"
- تقرير "المولدات الكهربائية" رئة القطاع الثانية بعد إنصاف القضية!
- معروف: الخطر باقٍ طالما هناك إصابات كورونا داخل المجتمع
- الداخلية في غزة تعلن إجراءات تخفيف جديدة لحظر التجوال
- رؤساء لجان الأحياء بغزة يلتقون سلطة الطاقة ويثمنون قراراتها
- عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة
- اتحاد المقاولين يبحث مع سلطة الطاقة الاستثمار بالمولدات الخاصة
- "حماية" يناشد لإنقاذ غزة في ظل "كورونا" والحصار الإسرائيلي
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وكالة صفا
- ظروف احتجازي بجنيد سيئة للغاية وأصبت بأمراض"
- تفاصيل صادمة في أول زيارة للزميل ظاهر عقب منع 35 يومًا
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سما نيوز
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فلسطين اليوم
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- رسالة مؤثرة لمرابط مقدسي تُحرج المتخاذلين وتحذيرات من مؤامرة تحاك ضد الأقصى
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عرب 48
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- الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق
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وكالة وفا
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21 أيلول (سبتمبر)
- 2006م استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الطيران الحربي الصهيوني عدداً من رعاة الأغنام الفلسطينيين في منطقة أبو صفية الواقعة إلى الشرق من مخيم جباليا.
- 2002م إسرائيل تدمر المقاطعة في رام الله وتبقي على غرفتين فيهما الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومظاهرات في أنحاء الوطن العربي وبعض عواصم العالم تندد بالعدوان.
- 1970 م عقد مؤتمر القمة العربي في القاهرة للمصالحة بين أطراف المواجهات الدامية في الأردن (أحداث أيلول/ سبتمبر) بين الجيش الأردني وفصائل فلسطينية يسارية ووطنية). استغرقت أعماله سبعة أيام، وقد توسط الرئيس المصري جمال عبد الناصر (1918 - 1970) بين الملك حسين بن طلال (1935 - 1999) ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929).
- 1970م قمة عربية طارئة في القاهرة بدأ رؤساء الدول العربية يتوافدون على القاهرة لعقد القمة الخاصة بالحرب الأهلية بين الفلسطينيين و الأردنيين.
- 1969 م عقد مؤتمر القمة الإسلامي الأول في الرباط (المغرب) لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها بعد شهر من إحراق المسجد الأقصى المبارك على يد إرهابي يهودي.
- 1918م قوات الحلفاء تدخل "نابلس" _الحرب العالمية الأولى قوات من لواء الفرسان الأسترالي الخامس تدخل مدينة نابلس لتثبيت سيطرة قوات الحلفاء بقيادة الجنزال اللنبي على المدينة.
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