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التشريعي: التطبيع جريمة قانونية وأخلاقية

22 أيلول / سبتمبر 2020 12:03

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غزة-الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعاً دورياً لبحث عدة ملفات، حيث ترأس الاجتماع المستشار النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة، والنائب د. مروان أبو راس مقرر اللجنة، والنائب د. أحمد أبو حلبية، والنائب د. محمد شهاب، والنائب د. يونس الأسطل، والنائب د. مشير المصري.
كما حضر الاجتماع كلاً من أمجد الأغا مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي، ومثقال عجور المستشار القانوني للجنة، وأحمد سويدان المقرر الإداري للجنة.
وناقشت اللجنة القانونية خلال اجتماعها عدداً من الملفات خاصة هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ، حيث أكدت اللجنة أنها ستتواصل مع البرلمانيين العرب والمسلمين وأحرار العالم من أجل تجريم التطبيع وإجهاض عمليات التطبيع المتسارعة.
واعتبرت اللجنة القانونية التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي جريمة قانونية وأخلاقية، معربة عن رفضها لهرولة البعض للتطبيع مع الاحتلال.
كما بحثت اللجنة ملف عمل التشريعي في ظل جائحة كورونا، مؤكدة على ضرورة استمرار الدور الرقابي للمجلس التشريعي على الجهات التنفيذية وذلك لضمان انفاذ القانون وحفظ الحريات.
وناقشت اللجنة سبل التعاون المشترك مع رابطة برلمانيون لأجل القدس بما يخدم القضية الفلسطينية برمتها ومدينة القدس على وجه الخصوص سيما في ظل الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمشاريع التي تحاك ضد المدينة وأهلها.
 

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