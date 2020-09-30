الأوقاف تنعي العالم والشيخ الجليل مجدي المصري

غزة- الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ الجليل مجدي احميدان المصري (أبو عبد الله).، الذي وافته المنية بعد معاناةٍ مع المرض يوم الاثنين الاضي بعد حياة حافلة قضاها في الدعوة إلى الله تعالى.

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والشعب الفلسطيني، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت :" ننعي في وزارة الأوقاف شيخًا كبيرًا وعالماً فقيهاً ورِعاً، عرفته حلقات العلم ومنابر المساجد ومحاريب القرءان، وتشهد له ميادين العمل الدعوي والخيري".

وأضافت: " أن الشيخ المصري قد ترك بصمة واضحة جلية، وإرثاً فقهياً ينهل منه طلاب العلم، ويقتدى به الدعاة في الذود عن الدين، وإحياء السنة النبوية الشريفة، ومحاربة البدع وبناء المساجد, وكان له دور بارز في تأسيس حلقات العلم وتحفيظ القرءان الكريم، وإرسال البعثات التعليمية من قطاع غزة إلى جامعات المملكة العربية السعودية.