قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفاته

رد الجميل..هكذا تصدر عنوان ما قام سكان بلدية رومانية، في واقعة وصفت بالأغرب والأجمل في نفس الوقت.

تعود تفاصيل، حين أعاد سكان قرية رومانية انتخاب رئيس بلديتهم ومنحوه نصرا ساحقا في الانتخابات، رغم وفاته منذ أسبوعين بمضاعفات مرض كوفيد-19، الذي ضرب العالم بداية العام الحالي.

وقال السكان في تقارير تليفزيونية لهم إن رئيسهم قدم عملاً رائعاً ويستحق الفوز حتى بعد رحيله، وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قرويين يزورون قبر يون أليمان ويضيئون الشموع، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخراً.

ورصد الفيديو، قيام أحد الرجال على قبر أليمان وهمس بكلمات: "هذا نصرك... أعرف أنك فخور بنا. أرقد في سلام" وفقا لوكالة رويترز.

وفاز أليمان بفترة ثالثة كرئيس لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية يقدر سكانها بنحو ثلاثة آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64 في المئة من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي.

انتخابات رئاسية

وقالت سيدة تضع على وجها كمامة لقناة تلفزيونية خاصة في ديفيسيلو "كان رئيس بلدية حقيقيا.. كان يعمل لصالح القرية ويحترم القوانين. لا أعتقد أننا سنرى رئيس بلدية مثله مرة أخرى".

وكان أليمان وهو ضابط بحرية سابق سيتم عامه السابع والخمسين، الاثنين، وتوفي في 17 سبتمبر في مستشفى بالعاصمة بوخارست. وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها. وستجرى انتخابات جديدة.

وقال المسؤولون عن الانتخابات، إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها وستجرى انتخابات جديدة.