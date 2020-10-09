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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2640) الجمعة 9/10/2020
أخبار فلسطينية
عريقات للعرب: مهدوا للتطبيع دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله الأسطوري (تغريدات)
الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي يكذبان رواية إسرائيلية حول تهديد أوروبي بوقف المساعدات عن…
«الصحة» الفلسطينية تحذر من ارتفاع الوفيات
السلطة الفلسطينية توسّط قطر في قضية أموال الضرائب
هنية يبحث مع النخالة آخر تطورات الحوار الوطني الفلسطيني
الاحتلال الإسرائيلي يواصل اختطاف 8 نواب في سجونه
266 وفاة و6425 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية منذ بدء جائحة كورونا
"الخارجية": تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي والكويت
عريقات: عرفات تعرض للشيطنة والظلم بسبب تمسكه بالقضية الفلسطينية
أخبار إسرائيلية
النواب العرب يطالبون بإلغاء قرار منعهم من مقابلة الأسرى الفلسطينيين
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو
فريمان يقتحم منطقة حائط البراق ويؤدي صلوات "كهنوتية" ويلتقي جماعات "الهيكيل" المزعوم
46 وفاة و3961 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة
اعتقال مسؤول طبي إسرائيلي سمح بإجراء فحوصات كورونا مقابل دفع أموال
"العليا الإسرائيلية" تتبنى موقفًا بمنع هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر
الاحتلال يعين "قائد حرب غزة 2014" منسقًا لأعمال حكومته بالضفة
لأول مرة.. تعيين دبلوماسية إسرائيلية بمنصب أممي رفيع
نتنياهو سيمرر الاثنين قراراً باستجلاب آلاف اليهود من أثيوبيا
اخبار دولية
مجلس الأمن يعقد جلسة نهاية أكتوبر لمناقشة مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر للسلام
الاتحاد الأوروبي ينفي قطع أو تعليق مساعداته للسلطة الفلسطينية
آخر مستجدات انتشار كورونا حول العالم
نائب رئيس البرلمان البلغاري يؤكد حق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال والاستقلال
أخبار عربية
الاحتلال والأردن توقعان معاهدة جديدة بشأن المجال الجوي
عائض القرني يتغزل بالأمر بندر بعد هجومه على القضية الفلسطينية
حزب الله: التفاوض مع العدو الإسرائيلي على ترسيم الحدود لا يعني السلام معه
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فلسطين.. إصابة صائب عريقات بكورونا- (تغريدة)
كتاب ومفكرون وأكاديميون فلسطينيون يدعون لانتخابات مجلس وطني جديدعبد الحميد صيام
وفيات وإصابات بالفيروس في أوساط الشباب … ووزارة الصحة تدق ناقوس الخطرأشرف الهور
التضامن مع الأسير المضرب الأخرس يتفاعل.. المقاومة تهدد بـ”الخيار العسكري” ونشطاء ينخرطون في…
فلسطين.. “حماية” يطالب بتدخل عاجل لوقف هجمات إسرائيلية ترتقي لـ “جرائم دولية”
مجلس الأمن يعقد جلسة نهاية أكتوبر لمناقشة مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر للسلام
الشرق الأوسط
«الصحة» الفلسطينية تحذر من ارتفاع الوفيات
مندوب فلسطين في نيويورك: اتصالات لعقد مؤتمر دولي للسلام
النواب العرب يطالبون بإلغاء قرار منعهم من مقابلة الأسرى الفلسطينيين
الاهرام المصرية
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة في نابلس
الاتحاد الأوروبي ينفي قطع أو تعليق مساعداته للسلطة الفلسطينية
الشروق المصرية
الصحة الفلسطينية تحذر من ارتفاع عدد الوفيات المصابة بفيروس كورونا
الغد الأردنية
الاحتلال يعتقل اثنين من حراس الأقصى ويغلق القدس بحجة الأعياد اليهودية
الشرق القطرية
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية
المشاريع الاستيطانية تدحض أكاذيب الإمارات
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
جراء الحصار وكورونا.. كارثة إنسانية تواجه عمال غزة
السلطة تطالب بتدخل دولي لمنع الاحتلال من هدم مدرسة
الاحتلال يبعد المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي عن الأقصى 5 أشهر
احتراق 1400 شجرة زيتون بجنين
"الداخلية": أجهزتنا تتعامل في الميدان بحكمة ومن الطبيعي وجود بعض التجاوزات
"النونو": نتابع ملف إنشاء مستشفى رفح مع قطر
الاحتلال يوقف العمل في مشروع تأهيل أراض زراعية في قريوت
13 أسيرا مريضا يعانون الأمرين داخل جدران ما تسمى عيادة "الرملة"
القدس المحلية
إصابة طفل برشق مستوطنين سيارات المواطنين بالحجارة جنوب بيت لحم
وزيرة الصحة تعزي بوفاة الطبيب حرب رضوان أول ضحايا كورونا من الكادر الطبي
الاحتلال يغلق مدخلي قرية دير نظام شمال غرب رام الله وإصابات
"الصحة" تنفي السماح بإعادة فتح قاعات الأفراح
الاحتلال يعترض موكب استقبال الأسير خالد الرشايدة بعد الإفراج عنه من اعتقال استمر 14 عامًا
39 عاماً على استشهاد الأديب الثوري ماجد أبو شرار
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من القدس المحتلة
الافراج عن عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش
الاحتلال يعتقل سيدة وأسيرا محررا من القدس
الأيام
لمستوطنون يحطمون المزيد من أشجار الزيتون
الكيلة: فيروس كورونا يضرب الشباب الأصحاء أيضاً
فزعة".. مبادرة لمساعدة مزارعي الزيتون وحمايتهم
نفي فلسطيني أوروبي لمزاعم إسرائيلية عن ربط مساعدات...
وكالة صفا
اقتحام قرية دير نظام وإغلاق المداخل واحتجاز مواطنين
إصابة رضيع نتيجة رشق مستوطنين سيارات المواطنين بالحجارة جنوب بيت لحم
الاحتلال يُعيد اعتقال الفتى الجريح ماضي للمرة الرابعة
الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق رفح
تضرر مركبة عقب استهدافها برصاص الاحتلال في جنين
"الديمقراطية" تدعو للانتخابات المحلية بموعدها ووقف محاولات تعديل القانون
رصد 9 انتهاكات إسرائيلية بحق الصيادين بسبتمبر
"حماية" يدين تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
وكالة الرأي الفلسطينية
النيابة العامة في قطاع غزة تحقق في 704 قضية
قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق رفح
التعليم في غزة تعلن استكمال إجراء الامتحان التطبيقي الشامل
رابط.. الصحة في غزة توجه الأهالي لتقديم الشكاوى إلكترونياً
الأوقاف تغلق 4 مساجد لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية
مهندس كهرباء لـ"الرأي": سعر كيلو الكهرباء التجارية 2.5 مناسب
الحكم بالإعدام على مدان بقتل الصراف "البشيتي" في خان يونس
صور المالية في غزة تتفقد مشاريعها على الحدود مع مصر
نقابات العمال تحذر من خطورة ما تعيشه شريحة العمال
وزارة الأٍسرى: الأسير ماهر الأخرس يتعرض لحالات تشنج وإغماء متكرر
فلسطين اليوم
مفكر إيراني: "الجهاد الإسلامي" نقطة تحول في تاريخ الصراع وشكلت أزمة وجودية لدى الكيان
القيادي المدلل: إما الإفراج عن الأسير الأخرس أو إطلاق صواريخ المقاومة على العدو
القيادي عدنان: الكل مدعو لنصرة الأسير الأخرس وصمت الصليب يعني مشارك في قتله
إعادة فتح الشاليهات السياحية في غزة
مزهر: بطولة الأسير البطل ماهر الأخرس سيخلدها التاريخ بأنصع صفحاته
مسؤول دعوية الجهاد: إعادة بناء المساجد التي دمرها الاحتلال رسالة للصمود على الأرض
سما نيوز
اعلام اسرائيلي يكشف: محادثات اسرائيلية قطرية لاستمرار ضخ الأموال لغزة في الأشهر المقبلة
إصابة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات بفيروس كورونا
اندبندنت عربية": خزانات وقود جديدة بين مصر وغزة... مشروع اقتصادي لـ"حماس"؟
فورين أفيرز: لماذا فشلت كل محاولات أمريكا لتغيير الأنظمة بالشرق الأوسط؟
صائب عريقات للعرب: مهّدوا للتطبيع دون الإساءة للشعب الفلسطيني ونضاله الأسطوري
عريقات يطرح رؤية سياسية تقوم على سبعة مرتكزات لمواجهة "صفقة القرن" و قرار الضم
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية
عرب 48
كورونا في القدس: انخفاض الحالات وتفاؤل حذر
تحذيرات: "كارثة إنسانيّة" تواجه عمال غزة
بيروت: الرجوب والنخالة يبحثان آليات تحقيق المصالحة الفلسطينية
وكالة وفا
الاحتلال يغلق مدخلي قرية دير نظام شمال رام ال
الصحّة تتسلم 3 سيارات إسعاف ومستلزمات طبية
عصر الزيتون في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 تشرين أول (أكتوبر)
- 2003م استشهادي يجرح ثلاثة جنود صهاينة قرب طولكرم
- 2003م مجزرة صهيونية في رفح ذهب ضحيتها 7 شهداء و56 جريحاً.
- 1993 م عملية فدائية في وادي القلط مقتل إسرائيليين إثر تعرضهما لإطلاق نار في وادي القلط على طريق القدس أريحا.
- 1981م اغتيال القيادي الفلسطيني ماجد أبو شرارة على يد جهاز المخابرات الإسرائيلي "موساد".
- 1973 م مجموعة فدائية تنسف خط أنابيب النفط الواصل بين مدينتي إيلات وعسقلان في فلسطين لمنع سلطة الاحتلال الإسرائيلية من الإفادة منه.
- 1955 م مشروع أنطوني ايدن أعلن رئيس وزراء بريطانيا أنطوني ايدين في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 1955 عن استعداده لتقديم الضمانات الرسمية اللازمة إلى الدول العربية وإسرائيل إذا مت تم التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع العربي- الإسرائيلي وفي هذا الإطار قدم إيدن مشروعاً يتضمن النقاط الآتية:
- 1948 م القوات المصرية تشن هجوماً كبيراً على الجماعات اليهودية المسلحة في النقب الفلسطيني خلال الحرب العربية - الصهيونية الأولى.
- 1927 م وفاة الكاتب والبحاثة الفلسطيني أحمد شاكر الكرمي (ولد عام 1895) عاش جلّ حياته في دمشق بسورية.