النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2640)  الجمعة 9/10/2020

1993 م عملية فدائية في وادي القلط مقتل إسرائيليين إثر تعرضهما لإطلاق نار في وادي القلط على طريق القدس أريحا.

1955 م مشروع أنطوني ايدن أعلن رئيس وزراء بريطانيا أنطوني ايدين في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 1955 عن استعداده لتقديم الضمانات الرسمية اللازمة إلى الدول العربية وإسرائيل إذا مت تم التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع العربي- الإسرائيلي وفي هذا الإطار قدم إيدن مشروعاً يتضمن النقاط الآتية: