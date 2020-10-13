79 يومًا على إضراب الأسير الأخرس وسط مخاوف تهدد حياته

رام الله - الرأي

يواصل الأسير ماهر الأخرس من جنين إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري لليوم ٧٩ على التوالي.

ويعاني الأسير من حالة صحية متدهورة في ظل تعنت الاحتلال ورفض الإفراج عنه؛ حيث يعاني من نقص حاد في الوزن وآلام شديدة في الرأس والمعدة وأرجاء جسده؛ ومن حالات إغماء متقطعة وتشنجات حادة مفاجئة ويرقد في مستشفى "كابلان" الصهيوني.

وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت أمس الإثنين التماسا قدمته محامية الأسير أحلام حداد بالإفراج الفوري عنه بعد تدهور حالته الصحية، واكتفت المحكمة بالتوصية الشكلية بالإفراج عنه في ٢٦-١١-٢٠٢٠ أي بعد انتهاء تمديده الإداري الحالي.

ويواصل ٣٢ أسيرا في سجن عوفر إضرابهم المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسير الأخرس لليوم الثاني على التوالي، حيث قامت إدارة السجن بنقلهم إلى زنازين العزل الانفرادي عقابا لهم.