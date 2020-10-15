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الأسير الأخرس: ثابتٌ على قراري ولن أتناول الطعام إلا في بيتي

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:28

الأسير الأخرس
الأسير الأخرس

الضفة المحتلة - الرأي

أكد الأسير ماهر الأخرس في رسالة وجهها من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي المحتجز فيه، إنه "ثابت على قراره، ولن يتناول أي طعام إلا في بيته".

وقال الأسير الأخرس، المضرب عن الطعام منذ (81) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، في رسالته، مساء اليوم: "أنا ثابت على قراري ولن أتناول أي طعام إلا في بيتي، ولن أكسر إرادتي، أنا موجود الآن في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي لا أتناول سوى الماء، وسأظل على هذا الأمر حتى أرجع إلى بيتي، سلامي للأهل، سلامي إلى أمي الغالية، وسلامي إلى أطفالي، إني أحبكم كثيراً، فرسالتي للعالم الحر أن أرى أمي وأطفالي".

وفي خطوة إسنادية له، شرع أكثر من (30) أسيراً في سجن "عوفر" أول أمس بإضراب مفتوح عن الطعام، ووفقاً لآخر المعلومات، فإن إدارة سجن "عوفر" نقلت ثلاثة أسرى إلى عزل سجن "شطه" على خلفية خطوة الإضراب وهم: حسن شوكة، ووحيد أبو ماريا، وشاهر الحيح.

وكانت محكمة الاحتلال في تاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قد رفضت مجدداً طلب الإفراج الفوري عنه التي تقدمت به محاميته؛ وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس وأعلن استمراره في معركته حتى حريته.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس وهو متزوج وأب لستة أبناء، تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989م واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.

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