بذور غذائية تحمل فوائد صحية عديدة للجسم.. تعرف عليها

اكتسبت البذور شعبية هائلة بسبب فوائدها الغذائية بدءًا من تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الكولسترول إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وفقدان الوزن، وتعد البذور مصادر رائعة للألياف الغذائية والبروتينات والدهون الصحية والعديد من الفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة، البذور مغذية للغاية ويمكن استهلاكها كجزء من نظام غذائي صحي.

وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها توصف بأنها أطعمة فائقة الجودة ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS توجد بذور خارقة وفوائدها الصحية التي يجب أن تعرفها

بذور الشيا

هذه البذور السوداء الصغيرة مليئة بالفوائد زاد استهلاك بذور الشيا بسرعة في الآونة الأخيرة بسبب الفوائد الصحية العديدة تعتبر بذور الشيا مصدرًا قويًا للبروتين والأحماض الأمينية الأساسية وتظهر كمصدر واعد للببتيدات النشطة بيولوجيًا، إنها مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وداء السكري من النوع 2، والتهاب المفاصل، والسرطان.

كونها مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية التي تحتوي أيضًا على الألياف غير القابلة للذوبان والتي لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه يؤدي ذلك إلى الشعور بالامتلاء وبالتالي تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع والمساعدة في إنقاص الوزن.

تحتوي البذور الغنية بمضادات الأكسدة على الأحماض الفينولية والفلافونويد التي يمكن أن تساعدنا في الوقاية من الأمراض العصبية والالتهابات ونقص المناعة وأمراض القلب الإقفارية والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر وما إلى ذلك، ومعبأة بفيتامينات ب والعديد من المعادن، يمكن أن تمنع الكثير من الأمراض وتحسن الصحة العامة والرفاهية.

بذور الكتان

تتوفر بذور الكتان بشكل شائع في جميع أنواع الأطعمة الحالية، بدءًا من البسكويت إلى العصائر، وتحتوى على العديد من العناصر الغذائية أبرزها الألياف الغذائية الموجودة فيه تساعد في السيطرة على الشهية، ونسبة الجلوكوز في الدم، وتعزز الترهل، وتقلل من نسبة الدهون في الدم وبالتالي تمنع أمراض نمط الحياة.

أنها تحتوي على فيتويستروجنز الذي يعمل على استقرار المستوى الهرموني الذي يؤثر على أعراض ما قبل الحيض وانقطاع الطمث ويقلل من الهبات الساخنة عند النساء، يلعب حمض ألفا لينوليك (ALA) دورًا قويًا كمضاد للالتهابات، وبالتالي يقلل من عامل الإنتاج الذي يعزز الالتهاب، ويساعد فيتامين E في تعزيز إفراز الصوديوم في البول، ويقلل من نسبة الكوليسترول، ويخفض ضغط الدم، وأمراض القلب ومرض الزهايمر.

بذور اليقطين

هذه البذور الخضراء هي قوة من العناصر الغذائية يتم تناوله عادة كوجبة خفيفة في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم تتضمن بعض الفوائد الصحية لبذور اليقطين، أنها تعد هذه البذور أيضًا مصادر جيدة للبروتينات والدهون غير المشبعة وتحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين وظيفة البطانة، وبالتالي تحسين الصحة العامة، تعمل فيتامينات ب وفيتامين هـ الموجودة فيه كمضاد للشيخوخة ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

بذور عباد الشمس



إنها مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن مثل الزنك والسيلينيوم التي تحارب العدوى والالتهابات تقلل خاصية مضادات الأكسدة الموجودة فيه من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، يمكن لفيتامين B1 الموجود فيه أن يبقينا نشيطين من خلال توفير طاقة وافرة للجسم، تعمل الأحماض الدهنية الأساسية والفيتوسترول الموجودة في هذه العناصر على تنظيم مستويات الكولسترول وتقليل فرصة الإصابة بأمراض الشريان التاجي، فيتامين E هو المغذيات الرئيسية إلى جانب الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في تكوين الكولاجين والإيلاستين مما يمنحك بشرة متوهجة.