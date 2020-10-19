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إليك أفضل 5 هواتف اندرويد من حيث جودة الكاميرا

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:19

إليك أفضل 5 هواتف اندرويد من حيث جودة الكاميرا
إليك أفضل 5 هواتف اندرويد من حيث جودة الكاميرا

يبحث راغبو شراء الهواتف الذكية خاصة هواتف أندرويد على أفضل هواتف فى الكاميرا، حيث تمثل دقة الكاميرا وجودتها العامل الرئيسي للعديد من المشترين وراغبى شراء الهواتف الذكية،

هناك العديد من الهواتف مرتفعة الثمن او تلك توفر أداءا عاليا ولمنها لا تتمتع بنفس الجودة التى يريدها المشترى، ويقوم مؤشر DxOMark بتقييم وتصنيف كاميرات الهواتف الذكية فى العالم، وينشر أفضلها، وإليك أفضل 5 هواتف أندرويد فى الكاميرات نقلا عن موقع صدى البلد:

المركز الأول : هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra
يأتى بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز. يحتوى الهاتف على 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto بدقة 12 ميجابيكسل. بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وببطارية سعة 4.500 مللى أمبير.

المركز الثانى: هاتف Huawei P40 Pro

تأتي الشاشة من نوع OLED بقياس 6.58 بوصة، بمعدل تحديث عال قدره 90 هرتز، و كاميرا أساسية ب50 ميجا بيكسل، ومستشعر بقياس 1/1.28 ، مع كاميرا بدقة 40 ميجا بيكسل بزاوية واسعة، وكاميرا 12 ميجا بيكسل بعدسة telephoto ، وأخيرا كاميرا بمستشعر للعمق بتقنية الأبعاد الثلاثية 3D، وبطارية هواوي P40 Pro بسعة 4,200 مللي أمبير في الساعة، والتى تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 27 واط، معالج Kirin 990 5G ، الذي يوفر اتصالًا قويًّا لشبكة الجيل الخامس، مع دعم شامل لشبكة الجيل الخامس.

المركز الثالث : هاتف +vivo X50 Pro
تأتى شاشة الهاتف من نوع AMOLED قياس 6.56 بوصة، وبمعدل تحديث للشاشة 90 هرتز، وتتميز كاميرات هاتف +vivo X50 Pro بأنها 4 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بدقة 13 ميجا بيكسل بمستشعر من نوع telephoto للتقريب، وأيضا كاميرا دقة 32 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الرابعة فهى بعدسة واسعة ultrawide ودقة 13 ميجا بيكسل، كما تأتى الكاميرا السيلفى دقة 32 ميجا بيكسل، و بطارية كبير سعة 4315 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط ، حيث يشحن 57 % من الهاتف في 30 دقيقة فقط، و يعمل بمعالج Snapdragon 865 .

المركز الرابع: هاتف Honor 30 Pro plus

يأتى بشاشة قياس 6.57 بوصة، من نوع +OLED FH، بالإضافة لثقب مزدوج فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل، كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعر سونى دقة 50 ميجابيكسل و3 كاميرات إضافية بدقة 40 و12 و8 ميجابيكسل، بالإضافة لفلاش قوي مزدوج من نوع LED، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 و8 ميجابيكسل، بطارية سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، و معالج ثماني النواى من نوع Kirin 990 5G .

المركز الخامس : Oppo Find X2 Pro
يأتى هاتف Oppo Find X2 Pro بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، ومعدل تحديث شاشة 120 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 و 13 و48 ميجابيكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، ومعالج Snapdragon 865 ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى رام، وبطارية سعة 4260 مللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط.

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