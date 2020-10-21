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دعا للتصدي لسياسة الاعتقال الإداري

النائب سلامة: صمود الأسير الأخرس رسالة انتصار على السجان

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:31

النائب سلامة: صمود الأسير الأخرس رسالة انتصار على السجان
النائب سلامة: صمود الأسير الأخرس رسالة انتصار على السجان

غزة- الرأي

أكد النائب في المجلس التشريعي الدكتور سالم سلامة، أن الأسير ماهر الأخرس أصبح رمزاً وطنياً بصموده لليوم ال87 مضرباً عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري ،وإن رفض الاحتلال الافراج عنه جريمة وسادية صهيونية ومخالفة لحقوق الانسان، مشيراً ان صمود الأسير الاخرس  هي رسالة انتصار على السجان.

وقال النائب د. سلامة في تصريح له اليوم الأربعاء" ما يقوم به العدو الصهيوني من تجاهل لحالة الأسير الأخرس هي جريمة من جرائم هذا العدو الذي قتل الأنبياء وقتل الأطفال والنساء ويتلذذ بعذابات الأسرى في السجون الصهيونية"

وأشار النائب د. سلامة أن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة فرضها المستعمر البريطاني العدو  اليوم يستجلب هذه السياسة من المستعمرين.

وأكد  أن ما يسمي بالاعتقال الإداري اعتقال  دون اثبات  تهمة بحق الأسرى  تُعد جريمة ومحاولة لقتل السجناء بطريقة سادية يتلذذ العدو بعذابات السجناء.

وطالب النائب د. سلامة الكل الوطني بدعم واسناد الأسير الأخرس والأسرى جميعاً من خلال فعاليات شعبية، مشيرا  أن  المقاومة  هي التي تجبر العدو أن يخرج الأسرى من السجون والمعتقلات.

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