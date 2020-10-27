موعد مباراة ليفربول ضد ميتلاند فى دورى أبطال أوروبا اليوم

يستضيف ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى، نظيره ميتلاند، في تمام العاشرة مساءً، اليوم الثلاثاء، على "آنفيلد" معقل الريدز، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بالموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020/2021، ويسعى ليفربول في مباراة اليوم، في مواصلة نغمة الانتصارات بدوري الأبطال، بعد فوزه في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف على أياكس أمستردام الهولندي، من أجل التأهل للدور التالي من البطولة، ومحاولة استعادة اللقب، مستغلًا في ذلك عامل الأرض.

وكان ليفربول قد تغلّب على أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف، سجله نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 35 بالخطأ في مرماه، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، في مستهل مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، وتصدر بها الفريق جدول الترتيب.

في المقابل، يرغب فريق ميتييلاند الدنماركي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، وحصد الثلاث نقاط، من أجل التأهل للدور التالي من بطولة التشامبيونزليج، بعدما خسر أمام أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة، في الجولة الافتتاحية من البطولة.