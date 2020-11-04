حماس: عمليات الهدم بالقدس والأغوار بمثابة تطهير عرقي

غزة- الرأي

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل والمحال التجارية وغيرها في القدس والأغوار، بمثابة عملية تطهير عرقي لم يسبق لها مثيل لاستئصال الوجود الفلسطيني واستعدادًا لتنفيذ مشروع الضم.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، إن الاحتلال ارتكب مجزرة بهدم 20 بيتاً ومنشأة سكنية ومحال تجارية في مدينة القدس المحتلة خلال الشهر المنصرم في خطوات استئصالية مستمرة بحق شعبنا.

وذكر القانوع، أن هذه المجزرة من هدم المنازل والمنشآت، ما كانت للتصاعد لولا تسارع وتيرة التطبيع مع الاحتلال.

وأكد على ضرورة وقف قطار التطبيع وفضح جرائم الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.