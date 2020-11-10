فوائد وأضرار استخدام العدسات اللاصقة وطرق الوقاية

الاختيار بين النظارات والعدسات اللاصقة جزءًا من الاختيار الشخصي للفرد، ولكن عند اختيار استخدام العدسات هناك احتياطات يجب اتخاذها للحفاظ على عينيك آمنة، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يجب أن يكون اتباع روتين ثابت للعناية بالعيون جزءًا لا يتجزأ من نمط حياة كل شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 2.2 مليون شخص من العمى أو ضعف البصر.

مزايا ارتداء العدسات اللاصقة

يتم تصنيف العدسات اللاصقة على نطاق واسع إلى ثلاث فئات، وهي: نفاذية الغاز الصلب، والتآكل الممتد ، والاستبدال المخطط له. يمكن للمرء أن يختار من بين الكثير حسب متطلباتهم، تشمل مزايا العدسات اللاصقة ما يلي:

تسمح العدسات اللاصقة برؤية طبيعية أفضل وأفضل مقارنة بالنظارات.

قد لا تسبب العدسات اللاصقة إعاقة للرياضة والأنشطة الخارجية.

لا تنطبق مشكلة الرؤية بسبب الضباب على العدسات اللاصقة.

تشوه الرؤية في العدسات اللاصقة أقل مقارنة بالنظارات.

عيوب ارتداء العدسات اللاصقة

يمكن أن يؤدي الفرك القوي العرضي إلى تلف العين والعدسات اللاصقة.

هناك فرصة للإصابة بعدوى القرنية إذا ترك المرء العدسات اللاصقة عن طريق الخطأ طوال الليل.

يمكن أن يؤدي دخول العناصر الأجنبية إلى العين أثناء وضع العدسات اللاصقة إلى التهابات العين.

في حالة دوران العدسة، قد تتعرض الرؤية للخطر.

الاحتياطات الواجب اتباعها أثناء التعامل مع العدسات اللاصقة



قد توحي العدسات اللاصقة بالتخلص من مسؤولية العناية بالنظارات، ومع ذلك، فإن الواقع هو عكس ذلك. تتطلب العدسات اللاصقة قدرًا كبيرًا من العناية وهو أمر ضروري للاحتفاظ بفعاليتها والحفاظ على صحة العين.

فيما يلي بعض الإجراءات الاحترازية للوقايه من مضاعفاتها

لا ترتدي العدسات اللاصقة لفترة طويلة من الزمن قد يؤدي لبسه لفترة أطول من المدة التي يحددها طبيب العيون إلى الإضرار بالرؤية وكذلك العدسة.

في أي وقت ،إذا شعرت بأدنى قدر من الانزعاج أو التهيج بعد ارتداء العدسات اللاصقة ، فخلعها واستشر طبيب العيون.

تأكد من العناية المناسبة بالعدسات اللاصقة الخاصة بك فيما يتعلق بتنظيفها وتخزينها وتعقيمها.

اغسل ونظف يديك جيدًا قبل وضع العدسات اللاصقة أو أثناء إزالتها لتجنب أي مجال للعدوى.

لا تقترب من النار أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.