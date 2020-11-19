معاريف: تفشي كورونا في غزة ينذر بتفجر الأوضاع

غزة - الرأي

نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسؤولين بجيش الاحتلال، اعتقادهم بانخفاض فرص التوصل لاتفاق تهدئة مع قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن الفجوات بين مطالب حركة حماس والاحتلال، تزايدت وذلك رغم أن الأشهر الماضية شهدت إشارات تدل على التقدم نحو التهدئة ولكن تطورات المنطقة غيرت من ذلك.



واعتبرت معاريف أن اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية والاحتلال،إضافة لقرار السلطة الفلسطينية بإعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال والتقرب في العلاقات مع إيران يضع حركة حماس في وضع تستصعب به الذهاب نحو اتفاق تهدئة مع "إسرائيل".

وحسب الصحيفة فإن جيش الاحتلال يرى أن انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل أزمة كورونا سيؤدي إلى توجيه الضغط نحو "إسرائيل" مما يؤدي لتصعيد الأوضاع.

ويعتقد جيش الاحتلال أن فرص تدهور الأوضاع في قطاع غزة خلال عام ٢٠٢١ مرتفعة وهذا بالتزامن مع انهيار الوضع الاقتصادي للقطاع.