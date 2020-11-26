فقدان حاستى الشم والتذوق تعنى تعافى المرضى من كورونا بسرعة

يظل فقدان حاستى الشم والتذوق أحد أكثر الأعراض المحيرة المرتبطة بكورونا، ويمكن أن يكون فقدان حاسة الشم والتذوق شديدًا جدًا لدى بعض المرضى، وقد يستغرق أسابيع وشهور قبل أن تعود الحواس إلى طبيعتها، ووفقا للأطباء فقد يكون فقدان الشم علامة على سهولة التعافي من فيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فقدان حاسة الشم، والذي يمكن أن يستمر أيضًا في التأثير على قدرتك على تذوق الطعام الطبيعية، ويمكن أن يكون أيضًا منهكًا ومحبطًا للأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا "الخفيفة". ومع ذلك ، يعتقد العديد من الخبراء أن المعاناة من فقدان حاسة الشم أو التذوق، إلى جانب انخفاض الشهية، قد تكون علامة جيدة على الإصابة الخفيفة التي يسهل شفائها، لأنها قد تحمي الناس من التعرض للعلامات المميتة الأخرى لكورونا، أي الهجمات التنفسية والالتهابية.

وقال العديد من الأطباء أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان حاسة الشم والذوق ، مع أعراض الجهاز الهضمي مثل التشنجات والإسهال، قد يعانون فقط من شكل خفيف من فيروس كورونا الجديد، والذي أثر الآن على أكثر من 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

لا يقتصر الأمر على عدم وجود علاج طبي لفقدان حاسة الشم والتذوق فحسب ، بل قد يعني أيضًا أنهم قاموا بحماية أنفسهم من النوبات التنفسية الحادة، والتي عادةً ما تبدأ من الأسبوع الثاني من الإصابة بعدوى كورونا.

وفقًا للأطباء الهنود الذين عملوا على رسم خرائط لعلامات وأعراض كورونا ، فإن المرضى الذين يعانون من شكل معتدل أو شديد من المرض ، والذين يحتاجون إلى رعاية حرجة في وحدة العناية المركزة ، نادرًا ما يبلغون عن تعرضهم لفقدان مفاجئ للرائحة كأعراض، مما قد يعني أنه `` تشخيص '' جيد إلى حد كبير وشكل خفيف من COVID-19.

كيف يبدو فقدان حاسة الشم أو التذوق؟



تشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 40 ٪ من مرضى كورونا يعانون من تغير أو تغير فقدان حاسة الشم والذوق في بعض الحالات ، يمكن أن يؤثر على الحواس تمامًا. بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يكون حاسة الشم المتغيرة طاغية للغاية، ويمكن أن يغير الطريقة الطبيعية للروائح وطعم الأطعمة.

إذا استمر لفترة من الوقت ، يمكن أن يجعل الشخص يكره تناول الطعام ويحصل على درجة منخفضة من التغذية، لأن تغيير مذاق الطعام يمكن أن يجعله يعاني من فقدان الشهية أيضًا.

في كثير من الحالات، يمكن أن يؤدي فقدان حاسة الشم أيضًا إلى ظهور علامات تلف دائم وكلما طال أمده ، يتحول إلى مشكلة نفسية أكثر ومع ذلك ، مهما كان الأمر مزعجًا ، يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم ونقص حاسة الشم علامة على التعافي الصحي.

وهناك دراسة تشير إلى أن فقدان حاسة الشم والذوق قد يكون مؤشرًا على الشفاء الإيجابي لمرضى كوفيد -19 عندما تتعافى الحواس الشمية وتتجدد من نوبة فيروسية ، فإنها تسيء تفسير بعض الروابط وتجعلك تشعر بتغير حاسة الشم والذوق.

مع إعادة نموها ، يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود حاسة الشم الطبيعية لديك.

ما هي المدة التي يستغرقها التعافي من فقدان حاسة الشم والتذوق؟



بالنسبة للمرضى ، قد يستغرق الأمر من أسبوع إلى شهر أو أكثر حتى تتحسن العلامات وتعافى من المرض يمكن أيضًا الاستفادة من الانخراط في علاجات مثل التدريب على الرائحة إذا كان المعنى المتغير يجعل من الصعب على الشخص تناول الطعام بشكل طبيعي.