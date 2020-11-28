وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحمى حسابك عبر تطبيق "واتس آب" من الاحتيال؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إنشاء صفحة ويكيبيديا لشخص أو مكان فى 9 خطوات وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تزداد خطورة فيروس كورونا عند مرضى السكر والقلب؟ وكالة الرأي الفلسطينية فوائد قشر الرمان على الصحة وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق صحية للتخفيف من التوتر وكالة الرأي الفلسطينية الأهلى يرفع لقب دورى أبطال أفريقيا فى غياب الجماهير وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس ضيفا ثقيلا على بينيفنتو الليلة وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يسعى لاستعادة انتصاراته على حساب ألافيس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تدعو لأداء صلوات الجنازة في الساحات العامة وكالة الرأي الفلسطينية أونروا: صرف رواتب كاملة للموظفين الأسبوع المقبل
أخبار » الأسرة و المجتمع

5 طرق صحية للتخفيف من التوتر

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:27

1
1

التوتر والإجهاد من المشكلات الشائعة فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا ، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 طرق صحية لإدارة التوتر، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

طرق صحية لإدارة التوتر خلال مواقف الحياة الصعبة
1. التنفس العميق
 

واحدة من أكثر مهارات التأقلم مع التزتر فعالية هي ما تفعله بالفعل طوال الوقت: التنفس ولكن ليس فقط أي تنفس سيفي بالغرض لكن التنفس البطني ، المعروف أيضًا باسم تنفس البطن وهذا هو نوع التنفس العميق الذي يجعل بطنك يرتفع عند الشهيق.

 تدرب على الاستنشاق ببطء من خلال أنفك والزفير تدريجيًا من خلال فمك عندما نشعر بالتوتر أو الانزعاج، حيث ينشط نظامنا العصبي السمبثاوي- استجابة القتال أو الهروب، يعمل التنفس الحجابي على تشغيل نظامنا العصبي السمبتاوي ، وهو ما يهدئنا ويمكنك تحسين التنفس الحجابي من خلال تخيل الاسترخاء على الشاطئ أو في الغابة.

2. ممارسة الرياضة وأى نشاط بدني
 

المشي ، وصعود الدرج أو السلم- أي نشاط يجعلك تتحرك

وكذلك اليوجا التي تركزعلى اليقظة والتنفس، فهي وسيلة رائعة للتخلص من التوتر.

3. الامتنان على الأشياء الإيجابية في حياتنا
 

ممارسة الامتنان والشكر يمكن أن يساعدنا في إبراز الأشياء الإيجابية في حياتنا حاول الاحتفاظ بمفكرة الامتنان بالأشياء التي تجعلك تشعر بالسعادة والامتنان.

4. انتبه إلى إشارات جسمك
 

هل تجز على أسنانك، أو تشدّ قبضة يديك، أو تشدّ كتفيك؟ بعض العلامات الأولى التي تدل على أن القلق أو الغضب على وشك التغلب عليك تحدث في جسدك. انتبه لهذه الإشارات. ثم حاول استخدام بعض مهارات التأقلم ، مثل التنفس البطني.

إذا تمكنت من معالجة هذه الأعراض في البداية فمن الأسهل أن تهدأ نفسك مرة أخرى من التوتر.

5. إذا كان التوتر يؤثر على حياتك فاطلب المساعدة
 

إذا بدأ التوتر و القلق أو الغضب في التأثير على حياتك، فمن الجيد التحدث إلى متخصص أو طبي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟