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أخبار » الأسرة و المجتمع

خبيرة تغذية أمريكية تتحدث عن 3 فيتامينات الأكثر فاعلية لتقوية المناعة

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:09

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تحدثت الأستاذة المساعدة في قسم النظام الغذائي والتغذية بجامعة فلوريدا، كريستينا بالاسيوس، عن الفيتامينات والمعادن الأكثر فاعلية في تقوية المناعة.
ولفتت بالاسيوس، في المقام الأول إلى أهمية فيتامين “سي” الضروري لتتمكن خلايا الدم البيضاء بمكافحة الالتهابات. أوصت الأخصائية بتناول البرتقال وغريب فروت والفراولة والطماطم والتوت البري.
وأشارت الخبيرة أيضًا إلى أن الانتباه لانخفاض مستويات فيتامين (د) فهذا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لدى البالغين والأطفال. ونصحت بتناول مكمل فيتامين “د 3” واستشارة الطبيب بشأن الجرعة المطلوبة.
وقالت إن الزنك مهم أيضا للنمو الطبيعي وعمل الخلايا التي تؤثر على عمل جهاز المناعة. وأضافت بالاسيوس أن زيادة تركيز الزنك في الجسم يمكن أن يمنع تكاثر الفيروسات مثل فيروس شلل الأطفال وفيروس كورونا.
وكشفت خبيرة العلاج بالزيوت العطرية آنا سيمينوفا، عن مجموعة من الزيوت التي تساهم في تقوية جهاز المناعة وتحمي من الإصابة بالأمراض المختلفة. وهي: زيت شجرة الشاي، والأوكالبتوس، وزيت الليمون، والصنوبر، والتنوب، ورافينسارا، واللافندر، والزعتر وزيوت الأوريغانو، بشكل يومي يمنع انتشار الفيروسات ويحمي من الإصابة بالعدوى الموسمية.

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