الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 9 ملايين يورو لدعم مستشفيات القدس الشرقية

رام الله – الرأي:

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 9.27 مليون يورو لمساعدة الحكومة الفلسطينية في تغطية تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، عن قلقه من الزيادة المقلقة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين.

وقال إن نظام الرعاية يواجه تحديات غير مسبوقة، في ظل هذه الظروف، ومن الضروري أن تستمر مستشفيات القدس الشرقية بتقديم خدمات صحية متخصصة عالية الجودة للفلسطينيين من كل الاراضي الفلسطينية.

وتعمل مستشفيات القدس الشرقية كمراكز رئيسية للرعاية المتخصصة ضمن الجهاز الصحي الفلسطيني، ويتم تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات طبية غير متوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل تخصص الأورام ورعاية الكلى وجراحة القلب، للعلاج في مستشفيات القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة.