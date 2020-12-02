استخراج 20 دودة من عين رجل عاشت بداخله عاماً كاملاً

العديد من الحالات المرضية النادرة والغريبة التي نقرأ عنها، هذه المرة، تمكن فريق طبي في الصين من استخراج 20 دودة حية من عين مواطن.

في التفاصيل، التي ذكرتها الكثير من التقارير الصحافية، كان الرجل الستيني، يشعر بوجود شيء ما في عينه، حاول كثيراً لكنه لم يفلح بمعرفة ما أصابه، وبعد أن ساءت حالته قرر التوجه إلى الأطباء، تم التعرف على السبب وهو وجود 20 دودة حية من عينه.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن وسائل إعلام صينية أن الأطباء يعتقدون أن المريض تعرض للعض من قبل حشرات تحمل يرقات طفيلية أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وقال المريض إنه شعر بشيء عالق في عينيه منذ عام، لكنه لم يعر الأمر الكثير من الاهتمام، إلا أنه ذهب أخيرا إلى الطبيب بعد أن ساءت حالته.

وبعد المعاينة، وجد الجراحون أن عينه مصابة بنحو 20 دودة تعيش في الداخل. وتعافى الرجل بعد جراحة أجريت له.

وقال الآطباء أن الديدان قد يدخلون الجسم عادةً من خلال الجلد أو الفم ، وبمجرد دخولهم الجسم ، يمكن أن ينتقلوا إلى أعضاء أخرى ، بما في ذلك العينين.

تنظيف العين

وذكّر الطبيب أصحاب الحيوانات بالحرص على نظافة الحيوانات الأليفة حيث يمكن نقل الطفيليات مثل الديدان الخيطية إلى البشر،كما نصح المرضى الذين يعانون من أعراض مثل عدم وضوح الرؤية أو عدم الراحة بالتماس العناية الطبية.

ليس هذا كل شيءن بل ينصح الأطباء دائماً بضرورة العناية بتنظيف العين من الداخل، فمن المهم أن تكون يدك نظيفة عند وضعها بالقرب من عينيك لتجنب نقل الغبار أو التراب لعينيك و لذلك يجب عليك غسل يديك بالماء والصابون المضاد للبكتريا ومن المهم أيضاً تجفيف يديك بعد الغسل.

من الممكن أن نستخدم قطعة نظيفة من القطن مبللة، ويتم المسح بلطف جميع أنحاء العين لإزالة الغبار، يمكن تكرار هذه الحركة لإزالة أكبر قدر ممكن من الغبار.