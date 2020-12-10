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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2702)الخميس 10/12/2020

10 كانون أول / ديسمبر 2020 08:59

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2702)الخميس 10/12/2020

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  • اللجنة القطرية لإعمار غزة تورّد 3000 طرد غذائي وصحي للأسر المحتاجة في القطاع
  • الجامعة العربية تدين هجمة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل

                                                                                            

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  • عباس يقبل استقالة حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية
  • عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية
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  • إغلاق مقر محافظة سلفيت لمدة 24 ساعة بسبب كورونا
  • 2933 وفاة وحوالي 350 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء

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  • 10 كانون أول (ديسمبر)
  • 2004م احتفال بذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية استشهاد طفله داخل منزلها وإصابة شاب بجراح خطيرة في مخيم خان يونس الغربي والطفلة هي رنا صيام 10 سنوات، والجبهة الشعبية تحتفل بذكرى انطلاقتها السابعة والثلاثين.
  • 2000م رئيس الوزراء الصهيونيّ إيهود باراك يقدّم استقالته رسمياً أمام رئيس الكيان الصهيونيّ ، و كانت انتفاضة الأقصى السبب المباشر التي دفعته للاستقالة
  • 2000م قوات الاحتلال يقتل الطفل سليم الحمايدة في مدينة رفح
  • 1999م السلطات الصهيونية تهدد بقطع المياه عن الأوقاف الإسلامية بسبب أعمال الترميم في الحرم القدسي الشريف.
  • 1992م استشهاد القائد العسكري العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المجاهد عصام براهمة بعد أن قتل 4 صهاينة وأصاب آخرين في اعنف اشتباك مسلح شهدته منطقة جنين منذ سنوات طويلة ويذكر أن الاشتباك استمر أكثر من  ساعة حسب اعتراف قوات الاحتلال.
  • 1982م الجمعية العامة تصدر القرار الدولي رقم 3/88 الذين يدين سياسة الضم الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
  • 1975م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 4311م الذي يدين العلاقات والتعاون بين نظام جنوب إفريقيا العنصري وإسرائيل في الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها.
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