النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2702)الخميس 10/12/2020

08:59النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2702)الخميس 10/12/2020

10:217 وفيات و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟