النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2702)الخميس 10/12/2020
أخبار فلسطينية
- عباس يقبل استقالة حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية
- جولة جديدة للوفد الأمني المصري بغزة وإسرائيل لبحث ملفات المصالحة والتهدئة وتبادل الأسرى
- أكورونا في القدس المحتلّة: 4 وفيات ونحو 300 إصابة خلال يومين
- الصحة بغزة: تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع حصيلة اليوم إلى 586
- حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الامني المصري في قطاع غزة
- الحصيلة الأعلى للوباء: 23 وفاة في يوم واحد و1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- »الحكومة: اللقاح سيصل في الشهور الأولى من العام المقبل
خبار إسرائيلية
- للمرة الأولى.. امرأة عربية تترشح لرئاسة إسرائيل
- رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق ينشر صورة له مع تركي الفيصل في مؤتمر المنامة
- هل ينتهي حكم نتنياهو بعد مغادرة جدعون ساعر “الليكود”؟
- إسرائيل.. نائبان في الكنيست ينضمان إلى حزب ساعر المنشق عن «الليكود»
- نتنياهو: حملة التطعيم ضد كورونا تبدأ في 27 ديسمبر
- هاوزر وهندل يعلنان الانضمام لحزب ساعر
- الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي
- بنك إسرائيل يطالب البنوك بإجراءات لحماية المعلومات
- اشتراط دخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل بفحص لكورونا
- يديعوت: البرلمان النرويجي يصادق على تقليص المساعدات للفلسطينيين
اخبار دولية
- تركيا تعين سفيرا لها في إسرائيل
- الأمين العام للأمم المتحدة: أتفهم الشعور العميق باليأس في صفوف الشعب الفلسطيني
اخبار عربية
- اللجنة القطرية لإعمار غزة تورّد 3000 طرد غذائي وصحي للأسر المحتاجة في القطاع
- الجامعة العربية تدين هجمة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- حنان عشراوي تعلن استقالتها من منظمة التحرير الفلسطينية- (صور)
- مواجهات شعبية توقع عشرات الإصابات والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة ويخطر بهدم المزيد…
- الأسرى الفلسطينيون الأطفال يروون شهادات مؤلمة عن التعذيب وزجهم في زنازين قذرة ومظلمة
- في الذكرى الـ 33 لانطلاقتها.. رئيس حماس في الخارج: الحركة متمسكة بالوحدة والمقاومة…
- تنظيم فلسطيني يحذر من تحول الجامعة العربية لـ “هيكل خاوٍ” تعشش فيه “خفافيش…
- جولة جديدة للوفد الأمني المصري بغزة وإسرائيل لبحث ملفات المصالحة والتهدئة وتبادل الأسرى
- هآرتس تستغرب صفقة “بيتار” وكلام آل نهيان “القدس عاصمة إسرائيل”
- أطفال فلسطينيون يعيشون في خيمة بعد إجبار الاحتلال والدهم على هدم منزلهم –…
الشرق الأوسط
- الوفد الأمني المصري زار غزة لمنع تدهور الأوضاع
- عشراوي تؤكد استقالتها وتطالب بإصلاح منظمة التحرير
- إضراب في الجولان احتجاجاً على مخطط لتهويده
الاهرام المصرية
- عباس يقبل استقالة حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية
- عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية
- حنان عشراوي تعلن استقالتها من منظمة التحرير الفلسطينية
الشروق المصرية
الاخبار اللبنانية
- تدهور الوضع الصحي في غزة: وفد أوروبي لإدامة «الهدوء»
- «حقول الرياح»: إسرائيل تستعجل تهجير الجولانيين
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الغد الأردنية
- نتنياهو يتلقى ضربتين موجعتين قد تطيحان به وتدفعان لانتخابات مبكرة
- استقالة عشرواي تنتظر اجتماع «المجلس الوطني»
- 7 وفيات و639 اصابة جديدةبكورونا في غزة
- استقالة عشرواي تنتظر اجتماع «المجلس الوطني»
- نتنياهو أول إسرائيلي سيحصل على لقاح “كورونا”
- هل ينتهي حكم نتنياهو بعد مغادرة جدعون ساعر “الليكود”؟
الشرق القطرية
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- الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد انتهاكاته في غزة والضفة
- الأمين العام للأمم المتحدة: أتفهم الشعور العميق باليأس في صفوف الشعب الفلسطيني
- للمرة الأولى.. امرأة عربية تترشح لرئاسة إسرائيل
- إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين جنوبي غرب أريحا
- اللجنة القطرية لإعمار غزة تورّد 3000 طرد غذائي وصحي للأسر المحتاجة في القطاع
- الجامعة العربية تدين هجمة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تفاصيل اجتماع حماس مع الوفد الأمني المصري في غزة
- حماس تعقب على استقالة عشراوي من منصبها
- الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت لساعات
- الصحة تكشف عن موعد وصول لقاح "كورونا" لفلسطين
- عشراوي تقدم إستقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.. ما السبب؟!
- وزيرة الصحة برام الله: نسبة اشغال أسرة العناية 100% في بعض المحافظات
- وفد أمني مصري يصل قطاع غزة.. ما التفاصيل؟
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القدس
- محافظ سلفيت يعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا من مردة
- يديعوت: البرلمان النرويجي يصادق على تقليص المساعدات للفلسطينيين
- إغلاق مقر محافظة سلفيت لمدة 24 ساعة بسبب كورونا
- 2933 وفاة وحوالي 350 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء
الحياة الجديدة
- أسطول حافلات رام الله القدس تحت ضربات الاحتلال والاستيطان وكورونا
- الهدمي يطلع القنصل البريطاني العام على آخر التطورات في مدينة القدس المحتلة
- 100 مستوطن يقتحمون "الأقصى"
- اقليم القدس يطلع الخليلي على دور الشبيبة المقدسية
صحيفة الأيام
- الحصيلة الأعلى للوباء: 23 وفاة في يوم واحد و1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- »الحكومة: اللقاح سيصل في الشهور الأولى من العام المقبل
- »ابتداء من اليوم: اشتراط دخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل بفحص لكورونا
- »الرئيس يقبل استقالة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية للمنظمة
- »الوفد الأمني المصري يبحث مع قيادة حماس قضايا المصالحة والتهدئة والحصار
- »مشروع قانون في الكنيست: استفتاء على إخلاء أي مستوطنة
- »لجنة الكنيست تقرر حلّه في قراءة أولى
- »أميركا: دعاوى قضائية لتفكيك فيسبوك وإلغاء استحواذها على إنستغرام وواتسآب
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وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدة كوبر برام الله
- اللجنة القطرية تبدأ توريد 3000 طرد غدائي وصحي إلى غزة
- حماس تكشف فحوى اللقاء بالوفد الأمني المصري في غزة
- ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
- وفد أمني مصري يصل غزة ويغادرها بعد لقاء قيادة حماس
- النيابة والمرور بغزة تؤكدان على تفعيل التعامل الإلكتروني
- قرار بإغلاق كافة مساجد الضفة الغربية المحتلة بفعل "كورونا"
- إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في سبسطية
وكالة صفا
- حماس تكشف تفاصيل لقاءها مع الوفد الأمني المصري بغزة
- كيلة تكشف عن موعد وصول لقاح كورونا لفلسطين
- بالفيديو عشراوي تعقيبًا على استقالتها: النظام السياسي الفلسطيني بحاجة لتجديد مكوناته
- ملحم والكيلة يدافعان عن القرارات الأخيرة بخصوص الإغلاق
- المسحال لصفا: "أونروا" تتراجع عن المس بحقوق الموظفين
- بالصور الكشف عن حفريات وأنفاق جديدة أسفل المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى
وكالة سما
- رحلة تاريخية .. الاعلام العبري يكشف عن موعد وتاريخ زيارة نتنياهو الى الامارات
- الصحة بغزة: تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع حصيلة اليوم إلى 586
- رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق ينشر صورة له مع تركي الفيصل في مؤتمر المنامة
- حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الامني المصري في قطاع غزة
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وكالة فلسطين اليوم
- محلل: مصر تلعب دورًا مهمًا في ملف التهدئة وتبادل الأسرى بين حماس و(إسرائيل)
- "فيروس كورونا" يهدد بفشل موسم الفراولة في قطاع غزة
- الاحتلال يكشف عن صاروخ عنقودي يدخل الخدمة ضد حزب الله
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عرب 48
- حماس": بحثنا مع الوفد المصري المصالحة وحصار غزة
- عباس يقبل استقالة حنان عشراوي من تنفيذيّة منظمة التحرير
- كورونا في القدس المحتلّة: 4 وفيات ونحو 300 إصابة خلال يومين
- نتنياهو: حملة التطعيم ضد كورونا تبدأ في 27 ديسمبر
- هاوزر وهندل يعلنان الانضمام لحزب ساعر
- الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي
- بنك إسرائيل يطالب البنوك بإجراءات لحماية المعلومات
- اشتراط دخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل بفحص لكورونا
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- ملحم والكيلة: القرارات الحكومية الأخيرة جاءت بناء على الحالة ...
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- 10 كانون أول (ديسمبر)
- 2004م احتفال بذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية استشهاد طفله داخل منزلها وإصابة شاب بجراح خطيرة في مخيم خان يونس الغربي والطفلة هي رنا صيام 10 سنوات، والجبهة الشعبية تحتفل بذكرى انطلاقتها السابعة والثلاثين.
- 2000م رئيس الوزراء الصهيونيّ إيهود باراك يقدّم استقالته رسمياً أمام رئيس الكيان الصهيونيّ ، و كانت انتفاضة الأقصى السبب المباشر التي دفعته للاستقالة
- 2000م قوات الاحتلال يقتل الطفل سليم الحمايدة في مدينة رفح
- 1999م السلطات الصهيونية تهدد بقطع المياه عن الأوقاف الإسلامية بسبب أعمال الترميم في الحرم القدسي الشريف.
- 1992م استشهاد القائد العسكري العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المجاهد عصام براهمة بعد أن قتل 4 صهاينة وأصاب آخرين في اعنف اشتباك مسلح شهدته منطقة جنين منذ سنوات طويلة ويذكر أن الاشتباك استمر أكثر من ساعة حسب اعتراف قوات الاحتلال.
- 1982م الجمعية العامة تصدر القرار الدولي رقم 3/88 الذين يدين سياسة الضم الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
- 1975م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 4311م الذي يدين العلاقات والتعاون بين نظام جنوب إفريقيا العنصري وإسرائيل في الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها.
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