آلاف المستوطنين يطالبون باستقالة نتنياهو

القدس المحتلة - الرأي

تظاهر آلاف المستوطنين في أنحاء الأراضي المحتلة، مساء أمس السبت، للأسبوع الـ 25، مطالبين باستقالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنددين بتعامل حكومة الاحتلال مع أزمة فيروس كورونا.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن قرابة ألفي شخص تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة، حاملين في أياديهم مشاعل مضاءة، مرددين هتافات ضد رئيس وزراء الاحتلال وتعامل حكومته مع أزمة كورونا.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، إلى أنّ شرطة الاحتلال اعتقلت 3 متظاهرين، فيما احتجزت 10 آخرين على ذمة التحقيق. كما تظاهر الآلاف عند عدة تقاطعات وجسور في مدينة (تل أبيب)، حيث تم إغلاق بعض الشوارع أمام حركة المرور، وفق المصدر ذاته.

وفي مدينة قيسارية (شمال)، تظاهر المئات أمام منزل نتنياهو رافعين شعارات من بينها: "جئنا للتخلص من الظلام" في إشارة إلى نتنياهو. ومنذ أشهر، يتظاهر أسبوعيًا آلاف المستوطنين في أنحاء الأراضي المحتلة ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما وصفوه بـ "سوء إدارة أزمة كورونا".