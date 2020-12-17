النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2709)الخميس17/12/2020

09:12رونالدو يهدر ركلة جزاء في تعادل مثير بين يوفنتوس وأتلانتا

10:12النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2709)الخميس17/12/2020

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