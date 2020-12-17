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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2709)الخميس17/12/2020

17 كانون أول / ديسمبر 2020 10:12

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2709)الخميس17/12/2020

 

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حدث في مثل هذا اليوم

 

  • 17 كانون أول (ديسمبر)
  • 2005م استشهد المجاهد خالد أبو ستة (25 عاماً) أحد كوادر كتائب أبو الريش، في عملية اغتيالٍ صهيونيّة بالقرب من معبر صوفا في قطاع غزة.
  • 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني على أراضي مدينة خان يونس، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام الحي النمساوي غرب المدينة وبدأت بهدم المنزل والبيوت بحجة إطلاق قذائف الهاون من هذه البيوت.
  • 2003م كتائب القسّام تنسف برج مراقبة عسكريّاً صهيونياً جنوب رفح على الحدود المصريّة ، في عمليّة اعترف الاحتلال بأنها نوعية، و ذلك عن طريق تلغيم أساسات البرج عبر نفقٍ طويل تحت الأرض . و أدّت العمليّة إلى مصرع جنديّ صهيوني و إصابة العشرات
  • 2002م الرئيس الفلسطينيّ ياسر عرفات يصدر أمراً للأجهزة المنية بالإفراج عن د. عبد العزيز الرنتيسي بعد ما يقارب من 5 شهور من اعتقاله .
  • 1992م إبعاد قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى "مرج الزهور" حكومة الاحتلال تستأنف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما يتنافى مع التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين ووقف الحرب المعقودة 12/8/1949م ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تقوم (إسرائيل) رداً على خطف وقتل أحد حراس الحدود بإبعاد 413 من المدنيين الفلسطينيين 362مينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس و41ممن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى وادي العقارب في جنوب لبنان عبر معبر زامرية في ظل ظروف وأجواء ثلجية قاتلة.
  • 1992م الاحتلال الإسرائيلي يبعد 4 من القادة والناشطين في حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي في فلسطين" إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان.
  • 1987م لجنة العلاقات بالأمم المتحدة تصدر القرار 42/210 الذي تدعو فيه الولايات المتحدة للسماح لبعثة المراقب العام عن منظمة التحرير الفلسطينية لديها من أداء مهماته الرسمية
  • 1947م جامعة الدول العربية ترفض قرار التقسيم حيث اجتمعت جامعة الدول العربية في القاهرة، وأعلنت أن تقسيم فلسطين غير قانوني، وتقرر أن تضع في تصرف اللجنة العسكرية الفنية 10.000 بندقية و 3000 متطوع، ومبلغ مليون جنيه.
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