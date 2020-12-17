النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2709)الخميس17/12/2020
أخبار فلسطينية
- "كورونا".. مليون و655 ألف وفاة و74 مليوناً و536 ألف إصابة في العالم
- استشهاد فلسطيني جراء اعتداء قطعان المستوطنين عليه بالضفة
- الصحة بغزة تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا"
- انعقاد أول لقاء إسرائيلي- فلسطيني منذ استئناف التنسيق
- 115 مستوطنا يقتحمون المسجد "الأقصى"
- أبو ردينة: القدس ومقدساتها خط أحمر والاستيطان جميعه غير شرعي
- أبو الحمص: الاحتلال اعتقل أكثر من 1300 مواطن من العيسوية منذ منتصف العام الماضي
- حماس تدين فرض أمريكا عقوبات ضد تركيا لامتلاكها منظومة “إس 400”
- تقرير فلسطيني: العام الجاري الأكثر انتهاكا بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
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أخبار إسرائيلية
- أول زيارة رسمية علنية لوفد إسرائيلي للمغرب وتعاون صاروخي مع الإمارات والبحرين
- باحثون إسرائيليون يحذرون من إغلاق شامل وشيك
- تقليص استخدام آلية الشاباك للتجسس على مصابي كورونا
- للمرة الثالثة خلال أسبوع: تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية
- خطة التفضيلات الإسرائيلية: لمن الأولوية بتلقي لقاح كورونا؟
- نتنياهو يعيّن رئيسا جديدا لـ"الموساد"
- "الكنيست" يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية
اخبار دولية
- خطة أممية بـ 417 مليون دولار لدعم الفلسطينيين
- الأمم المتحدة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اخبار عربية
- الجامعة العربية تدين تسارع وتيرة الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة
- الجزائر تؤجل حصة فلسطين من المِنح الدراسية للعام القادم
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الصحف العربية
القدس العربي
- انعقاد أول لقاء إسرائيلي- فلسطيني منذ استئناف التنسيق
- أول زيارة رسمية علنية لوفد إسرائيلي للمغرب وتعاون صاروخي مع الإمارات والبحرين
- حماس تدين فرض أمريكا عقوبات ضد تركيا لامتلاكها منظومة “إس 400”
- السفير منصور يبعث 3 رسائل لقادة الأمم المتحدة: إسرائيل تفتت أراضي فلسطين وتنتهج…
- مأساة الأسرى الفلسطينيين تتزايد.. برد الشتاء والأمراض الخطيرة تنهش أجسادهم والسجان الإسرائيلي يصم…
- الرئيس الفلسطيني يشيد بموقف أندونيسيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل
- المستوطنون يواصلون الحرب على أراضي الضفة ويقيمون “بؤرا” جديدة والاحتلال ينفذ حملة اعتقالات
- إصابة 14 فلسطينيا بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال
الشرق الأوسط
- غانتس لـ«الشرق الأوسط»: السلام دون الفلسطينين ناقص
- «الأسير الفلسطيني»: إسرائيل تقمع المعتقلين بالفيروس
الاهرام المصرية
· مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء الغربية بعد اعتراف ترامب بسيادة المغرب عليها
الشروق المصرية
- وزارة الصحة في غزة: تسجيل 1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الاخبار اللبنانية
- اضطرابات متنقّلة في الضفّة: السلطة تتخبّط والعدو يتفرّج
- المصطفى براهمة: فلسطين أمانة والتطبيع خيانة
- التمويل المشروط في الضفّة: الدور على «المجتمع المدنيّ»
الغد الأردنية
- ضبابية المشهد السياسي الإسرائيلي: عامل تأجيل لاستئناف المفاوضات أم حسم…
- غزة: 10 وفيات و935 إصابة جديدة بكورونا
- البرغوثي: إسرائيل تنفذ صفقة القرن عبر توسيع الاستيطان
الشرق القطرية
- مفتي فلسطين يدين محاولات إدخال "الشمعدان الاسرائيلي" إلى المسجد الأقصى
- السفير الفلسطيني يثمن سياسة قطر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
- قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية
- نتنياهو يعيّن رئيسا جديدا لـ"الموساد"
- خطة أممية بـ 417 مليون دولار لدعم الفلسطينيين
- الجامعة العربية تدين تسارع وتيرة الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة
- الأمم المتحدة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
- تقرير فلسطيني: العام الجاري الأكثر انتهاكا بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير محللان: مشاهد التطبيع الشعبي مع الاحتلال صنيعة مخابراتية مقصودة
- "كورونا".. مليون و655 ألف وفاة و74 مليوناً و536 ألف إصابة في العالم
- استشهاد فلسطيني جراء اعتداء قطعان المستوطنين عليه بالضفة
- الصحة بغزة تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا"
- "العقاد" يكشف تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة
- استطلاع: ثلثا الفلسطينيين يطالبون باستقالة عباس
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القدس
- مقتل فلسطينيين من كفر قاسم والرينة
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على حق شعبنا في تقرير المصير
- إستشهاد عامل من بيت
- الأسير عبد السلام أبو ناصر المحكوم 20 عاماً.. عائلته تأمل تحرره وانتهاء وباء كورونا
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الحياة الجديدة
- المالكي يؤكد أهمية استمرار بريطانيا بتقديم الدعم لفلسطين
- 115 مستوطنا يقتحمون المسجد "الأقصى"
- أبو ردينة: القدس ومقدساتها خط أحمر والاستيطان جميعه غير شرعي
- أبو الحمص: الاحتلال اعتقل أكثر من 1300 مواطن من العيسوية منذ منتصف العام الماضي
صحيفة الأيام
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- بيت لحم: استشهاد شاب بالاعتداء عليه في مستوطنة "جيلو"
- »لجنة الطوارئ تبحث اليوم إجراءات الإغلاق
- »قطاع غزة دخل موجة "كورونا" الأصعب: تسجيل 1015 إصابة جديدة في يوم واحد
- »المنخفض الجوي يتسبب بسيول وأضرار و"الأرصاد" تتوقع استمرار تأثيره اليوم
- »حل الكنيست تلقائياً يوم الأربعاء القادم إذا لم تتم المصادقة على قانون...
- »المستوطنون ينفذون سلسلة من الاعتداءات ووقوع إصابات خلال مواجهات في سبسطية
- »الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون "تسوية" البؤر الاستيطانية
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وكالة الرأي
- استشهاد عامل من بيت لحم داخل مستوطنة بالقدس
- محدث الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة
- "الكنيست" يصادق على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفّة
- الشرطة: لن نسمحَ بتكرار الازدحام قبل الحظر في غزة
- الاحتلال يُخطر بهدم 11 منشأة تجارية غرب جنين
- الاحتلال يهدد بإتلاف المزروعات على حدود قطاع غزة
- الجزائر تؤجل حصة فلسطين من المِنح الدراسية للعام القادم
- "كهرباء غزة" تنشر تنويهاً بشأن خطي "القبة" وبغداد"
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وكالة صفا
- بالصور "عقوبة التقاعد".. تكريم "أبو زينة" في يوم المعلم الفلسطيني
- مستوطنون يشنقون شاب من بيت لحم في مستوطنة "جيلو"
- "الكنيست" يصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية
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وكالة سما
- خلال مقابلة مع صحيفة سعودية..غانتس: زرت غالبية الدول العربية سرا عندما كان قائدا للجيش وأتنمى زيارتها علنا
- إستشهاد عامل من بيت لحم بمستوطنة "جيلو "
- اللقاء الأول" منذ استئناف التنسيق مع الاحتلال لمناقشة كورونا
- قطاع غزة يسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا بيوم واحد
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وكالة فلسطين اليوم
- لأول مرة .. إصابات كورونا في غزة تجتاز الـ 1000 إصابة خلال 24 ساعة
- د. العقاد: غزة دخلت موجة جديدة لكورونا أصعب من سابقتها
عرب 48
- الاحتلال يخطر بهدم 11 منشأة تجارية في عانين قرب جنين
- استشهاد شاب فلسطيني في اعتداء مستوطنين قرب بيت لحم
- بأغلبية الأصوات: قرار للأمم المتحدة يعطي الفلسطينيين حقّ تقرير المصير
- انعقاد "أول لقاء" منذ استئناف التنسيق مع الاحتلال لمناقشة تفشي كورونا
- باحثون إسرائيليون يحذرون من إغلاق شامل وشيك
- تقليص استخدام آلية الشاباك للتجسس على مصابي كورونا
- للمرة الثالثة خلال أسبوع: تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية
- خطة التفضيلات الإسرائيلية: لمن الأولوية بتلقي لقاح كورونا؟
-
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وكالة وفا
- "كورونا" عالميا: مليون و655 ألف وفاة و74 مليونا و536 ألف إصا ...
- الاحتلال يعتقل شابين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م استشهد المجاهد خالد أبو ستة (25 عاماً) أحد كوادر كتائب أبو الريش، في عملية اغتيالٍ صهيونيّة بالقرب من معبر صوفا في قطاع غزة.
- 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني على أراضي مدينة خان يونس، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام الحي النمساوي غرب المدينة وبدأت بهدم المنزل والبيوت بحجة إطلاق قذائف الهاون من هذه البيوت.
- 2003م كتائب القسّام تنسف برج مراقبة عسكريّاً صهيونياً جنوب رفح على الحدود المصريّة ، في عمليّة اعترف الاحتلال بأنها نوعية، و ذلك عن طريق تلغيم أساسات البرج عبر نفقٍ طويل تحت الأرض . و أدّت العمليّة إلى مصرع جنديّ صهيوني و إصابة العشرات
- 2002م الرئيس الفلسطينيّ ياسر عرفات يصدر أمراً للأجهزة المنية بالإفراج عن د. عبد العزيز الرنتيسي بعد ما يقارب من 5 شهور من اعتقاله .
- 1992م إبعاد قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى "مرج الزهور" حكومة الاحتلال تستأنف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما يتنافى مع التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين ووقف الحرب المعقودة 12/8/1949م ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تقوم (إسرائيل) رداً على خطف وقتل أحد حراس الحدود بإبعاد 413 من المدنيين الفلسطينيين 362مينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس و41ممن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى وادي العقارب في جنوب لبنان عبر معبر زامرية في ظل ظروف وأجواء ثلجية قاتلة.
- 1992م الاحتلال الإسرائيلي يبعد 4 من القادة والناشطين في حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي في فلسطين" إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان.
- 1987م لجنة العلاقات بالأمم المتحدة تصدر القرار 42/210 الذي تدعو فيه الولايات المتحدة للسماح لبعثة المراقب العام عن منظمة التحرير الفلسطينية لديها من أداء مهماته الرسمية
- 1947م جامعة الدول العربية ترفض قرار التقسيم حيث اجتمعت جامعة الدول العربية في القاهرة، وأعلنت أن تقسيم فلسطين غير قانوني، وتقرر أن تضع في تصرف اللجنة العسكرية الفنية 10.000 بندقية و 3000 متطوع، ومبلغ مليون جنيه.
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