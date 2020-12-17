أبو سلمية: الأسابيع المقبلة ذروة تفشي فيروس كورونا

غزة- الرأي:

قال مدير مجمع الشفاء الطبي ومسؤول لجنة الطوارئ بغزة، د. محمد أبو سلمية، إن المنظومة الصحية والطبية لازالت متماسكة وتقدم الخدمة لجميع المرضى بغض النظر عن حالاتهم وأعمارهم".

وعبر أبو سلمية في تصريح لوكالة الرأي، عن أمله ألا تصل الطواقم الطبية لمرحلة المفاضلة بين الناس في تقديم الخدمة الصحية.

وأضاف أبو سلمية، "إن منظومتنا الصحية تعمل بكل اقتدار وتقدم الخدمة للجميع إن كان المصاب كبير بالسن أو صغير أو مريض لكن الخشية تكمن في ازدياد الحالات وإذا زادت الحالات بشكلٍ كبير سنكون أمام وضع خطير"، مشيرًا إلى أن نسبة اشغال أسرة العناية المركزة كبيرة وتفوق تقريبًا الـ 70 %.

وأكد أن الفترة ما بين 15 ديسمبر حتى نهاية شهر يناير، هي ذروة خطورة الفيروس لاشتداد فصل الشتاء البارد وانتشار الانفلونزا الموسمية، لافتا إلى أن المتعارف عليه طبيًا أن ذروة انتشار الفيروس تكون بعد ثلاثة أشهر من انتشاره في المجتمع.

وتابع أبو سلمية خلال حديثه للرأي"اتخذنا إجراءاتنا واحتياطاتنا وافتتحنا أقسام جديدة في المستشفيات الحكومية جميعها حتى نستقبل الأعداد المتوقع زيادتها خلال هذه الفترة، وعززنا خدمات الأكسجين في مستشفيات "الأوروبي، الصداقة التركي، الشفاء، ناصر، الأندونيسي"، وخصوصًا أن كميات الأكسجين التي يحتاجها مرضى الكورونا كبيرة.

وطالب أفراد المجتمع بعدم الاستهتار بإجراءات السلامة والوقاية، لأن هذه المرحلة هي مرحلة كسر العظم بمواجهة الفيروس.