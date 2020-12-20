محمود عساف.. قصة نجاح معلم نشط في إنتاج الكتب والبحوث العلمية

غزة-الرأي- سامي جاد الله

حب القراءة والمعرفة والبحث العلمي مرتكزات أساسية في شخصيته نحو تحقيق طموحاته وخدمه طلبته ومجتمعه.

إنه معلم الرياضيات في مدرسة التقوى الثانوية للبنين بمديرية تعليم غرب غزة الدكتور محمود عبد المجيد عساف والذي يُسجل قصة نجاح عنوانها الغزارة في إنتاج البحوث العلمية وتأليف الكتب النوعية.

والمعلم عساف الذي يحمل درجة البكالوريوس في الرياضيات، تعيّن في المدارس الحكومية عام 2001م، ومنذ ذلك الحين حرص على تطوير نفسه، فقاده طموح شغف العلم للحصول على الماجستير في الإدارة التربوية من الجامعة الإسلامية بغزة 2005م، قبل أن يظفر بدرجة الدكتوراه في الإدارة التربوية من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية 2010م.

وإلى جانب عمله كمعلم أصبح محاضراً أكاديمياً في بعض الجامعات الفلسطينية بنظام الساعة.

بدأ انتاجه العلمي يظهر من العام 2005م، ومنذ ذلك الحين حتى 2020، نشر ما يزيد عن (70) بحثاً في المجلات العربية، وأشرف وناقش أكثر من (30) رسالة ماجستير، وأنتج (14) مؤلفاً تربوياً وأدبياً محكماً، وشارك في أكثر من (40) مؤتمراً علمياً، واعتمد كخبير تربوي في العديد من الإذاعات والفضائيات ، وعمل في عضوية العديد من لجان المؤتمرات العلمية .

خلال الفترة من العام 2018 حتى العام 2020 م أصدر الدكتور عساف 4 كتب محكمة بأرقام إيداع دولية كان آخرها كتاب " صورة الإسلام والعرب في المناهج الإسرائيلية"، وكتاب "تطوير أداء قيادات التعليم" منظور العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.

ويُركز الدكتور عساف في أبحاثة على القضايا التربوية الواقعية خاصة ما يلامسه في العمل المدرسي أو الواقع التربوي وهو بذلك يضيف إنتاجاً مميزاً للمكتبة الفلسطينية والعربية والعالمية في المجال التعليمي.

(مبادرات مدرسية)

وعمل الدكتور عساف على تنفيذ عدة مبادرات تعليمية في مدرسته منها: "توظيف الصفوف الافتراضية والتقنيات الحديثة" لتدريس الطلبة خاصة في ظل جائحة كورونا، كما نفذ مبادرة "الرياضيات لغة وترجمة" والتي هدفت لتعريف الطلبة بطبيعة العلاقات الرياضية وكيف يمكن التعبير عن الخبرات الحياتية بجمل رياضية.

وطبق مبادرة "شغف" الهادفة لتعزيز الحس الثقافي من خلال تلخيص أسبوعي لكتاب أو مقال أو تحليل خبر، والتعبير الحر عن المواقف تجاه الأحداث، ومبادة "تهادوا تحابوا" التي هدفت إلى تبادل الهدايا الرمزية بين الطلبة بما يسهم في تقليل حدة العنف، وزيادة الألفة، ومبادرة "الكف الأبيض" التي هدفت إلى تعويد الطلبة على التقدير والاعتراف بفضل من علموهم، حيث تم تكريم أكثر من 20 معلماً وعاملاً متقاعداً خلال العام 2019 بترشيحات من الطلاب وجهودهم الذاتية.

. ويعمل الدكتور عساف كذلك في إنتاج المواد الاثرائية المنهجية لخدمة الطلبة حيث قام بإعداد نموذج قواعد المعاملات التجارية للصف العاشر (الأسهم – السندات – التأمين ...)، وإعداد نموذج التقويم الذاتي لخطة البحث العلمي المدرسي للطلبة، ونموذج تدريب المعلمين على (المدخل التأملي في التدريس) .

ونشط في التدريب سواء في مجال مدرب أو متدرب حيث شارك في عشرات الدورات التخصصية، وقدّم برنامج (وقفات مع الثانوية العامة - الرياضيات) عبر أثير إذاعة الأقصى، وبرنامج ( التفوق) على فضائية الكتاب.

وبسبب نشاطه المتواصل تسلم عدة مهام في اللجان التعليمية كما حصل على عضوية العديد من الاتحادات والنقابات أبرزها - عضو الاتحاد الدولي للغة العربية، وعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وعضو نقابة المدربين الفلسطينيين.

. وحصل على عدة جوائز أبرزها جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة للعام 2020 والتي تمنح لأفضل معلم، وجائزة الدورة الإقليمية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية للعام 2019، ومنحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأبحاث 2020، ومنحة وزارة التعليم للبحث العلمي 2014م.

و اعتمد كممثل لمجلة الدراسات المستدامة الصادرة عن الجمعية العلمية للدراسات المستدامة في العراق 2020 م، وهو عضو الهيئة الاستشارية لمجلة International Journal of Research and Studies ومدير التحرير، وعضو هيئة تحرير المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي– اليمن، وعضو هيئة تحكيم مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات- غزة، وعضو لجنة تقييم أبحاث مجلة جامعة الأزهر للعلوم الإنسانية – غزة.

ويعد الدكتور المعلم محمود عساف ضمن العديد من المعلمين المبدعين في المدارس الحكومية والذين يلاقون الإشادة والتشجيع من وزارة التربية والتعليم العالي التي تشجع دوماً كل الطاقات المبدعة وأصحاب المبادرات النوعية والمتميزة الهادفة لتطوير التعليم وخدمة الطالب الفلسطيني.

