رجل يعثر على سيارته المسروقة بعد 17 عاماً

رجل من ولاية فرجينيا سُرقت سيارة كامارو 1969 قبل 17 عاما تم لم شمله بالسيارة بعد أن رصدها في مرآب بينما كان يساعد صديقه في شراء سيارة أخرى.



قال تومي كوك إن Hugger Orange Camaro سُرقت من قطعة إصلاح سيارته في وودبريدج في عام 2003 وبعد الإبلاغ عن سرقتها استمر في تجديد حالة السيارة المفقودة مع شرطة مقاطعة برينس ويليام عبر البريد في السنوات التالية.



وقال كوك لصحيفة Free Lance-Star: "لم ايأس قط من هذه السيارة، كنت أعلم أنه سيكون هناك يوم ووقت سأستعيد فيهما تلك السيارة لم أكن أعرف أين، لكنني كنت أعرف أنها موجودة في مكان ما".



وذكر كوك إنه لم يكن لديه أي خيوط إلا بعد 17 عامًا عندما طلب منه صديق يفكر في شراء كامارو 1968 أن يلقي نظرة على سيارة معروضة للبيع على الإنترنت من قبل رجل من ماريلاند بالقرب من لا بلاتا.

قال كوك إنه وصل إلى متجر السيارات لإلقاء نظرة على سيارة كمارو عام 1968 ولكن تم جذب انتباهه من قبل سيارة كامارو 1969 بدون غطاء للرأس في زاوية المرآب.

أخبر الرجل كوك أن السيارة الخضراء كانت في الأصل مطلية باللون البرتقالي Hugger وهو لون سيارته المسروقة، وأوضح إنه ألقى نظرة على لوحة القيادة VIN واعتقد أنها بدت مريبة لذلك قام بفحص رقم VIN في مكان آخر تحت غطاء المحرك وتطابق مع سيارته المفقودة.



قام مكتب مأمور مقاطعة تشارلز في ماريلاند بسحب كامارو إلى منطقة تخزين ، ثم قام كوك بقطرها إلى متجره الجديد في سبوتسيلفانيا وقال كوك إن السيارة تلقت بعض الترقيات منذ أن امتلكها آخر مرة بما في ذلك المحرك الذي يتم تركيبه في السيارة التي لا تعمل بمحرك سابقًا.

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وقال إن السيارة تغيرت على ما يبدو أربع مرات منذ سرقتها في عام 2003 مضيفاً: "بعض الناس استثمروا أموالاً فيها، لقد كانت أفضل مما كانت عليه عندما سُرقت، لكنها لا تزال خضراء قبيحة".

تمكنت الشرطة في فرنسا من حل قضية سيارة مفقودة بعد انقضاء فترة زمنية أطول في عام 2017، وقالت شرطة شالون إن شامبين إن مالك عقار اتصل بالسلطات للإبلاغ عن بركة موحلة قد انحسرت وسط ظروف الجفاف ، وكشفت عن قمة بيجو. 104 مدفون في الوحل.

حددت الشرطة أن السيارة قد سُرقت من مالكها الثالث في عام 1979 - قبل 38 عامًا من العثور عليها في المستنقع.