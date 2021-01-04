معروف: نتوقع مرحلة أكثر استقرارا تسمح بإعادة فتح المنشآت

غزة - الرأي

قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معرو إن هناك تراجعا في العديد من المؤشرات للحالة الوبائية، مرجعا ذلك للاجراءات المتخذة مؤخرا والتزام المواطنين بها.

وأشار معروف في تصريح لـ"الرأي" اليوم الإثنين، إلى تراجع في معدل الحالات المحتاجة للرعاية الطبية وانخفاض في مؤشر الحالات الخطرة والحرجة وكذلك الوفيات.



وأوضح أن وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قامت بحملة للفحص العشوائي في كافة الأحياء على مستوى قطاع غزة، لافتا إلى أن الحملة بيّنت وجود تراجع في نسبة تسجيل الإصابات في بعض المناطق التي كانت تصنف حمراء مثل محافظة شمال غزة وبعض الاحياء في مدينة غزة.



وحول الإجراءات الوقائية المستمرة، تحدث معروف ان تقييم لهذه الإجراءات يوم الخميس المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة.



وبين معروف أن معدل الفحوصات المخبرية اليومية لم يتغير وهو مستمر كما كان عليه في السابق ما بين 2000 إلى 2500 فحص ويحدد هذا الامر توفر المواد والعينات اللازمة للفحص.



وتوقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الذهاب لمرحلة أكثر استقرار للحالة الوبائية خلال الأسبوعين القادمين، تسمح بإعادة فتح المنشآت والمرافق التي أغلقت جراء الجائحة.



خلال الأسبوعين القادمين نتوقع الذهاب إلى مرحلة أكثر استقراراً للحالة الوبائية تسمح بإعادة فتح للمنشآت والمرافق التي أُغلقت وتضررت جراء الجائحة.