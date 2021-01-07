شبل النمر الأبيض النادر رفضته الأم بعد ولادته ويربيه البشر

قال مدير الحديقة لوكالة فرانس برس ان نمرا ابيض نادر اسمه نيفي ما يعنيسنو بالاسبانية ولد في حديقة حيوان نيكاراغوا وربه البشر بعد ان رفضته والدته.

وأوضح المخرج إدواردو ساكاسا إن نيف جاء إلى العالم قبل أسبوع وكان وزنه أقل بقليل من كيلوغرام عند الولادة وتصف مجموعة الحفظ WWF النمور البيضاء بأنها شذوذ وراثي، مع عدم وجود أي شيء معروف في البرية عنهم، هناك عدة عشرات في الاسر فقط.

النمور البيضاء هي نمور البنغال التي يحمل والداها جينًا متنحيًا، وفقًا لـ The Wildcat Sanctuary في مينيسوتا التي تساعد القطط وتدرسها وهم ليسوا ألبينو أو نوع منفصل.

بعض المتنزهات وحدائق الحيوان تزاوج النمور البيضاء حيث تجذب الأشبال البيضاء المزيد من الزوار على الرغم من أن هذا غالبًا ما يكون على حساب التشوهات والمشاكل الوراثية الأخرى كما يشير موقع المحمية.



قالت حديقة حيوان نيكاراغوا إن نيفي هو أول نمر أبيض يولد في البلاد لزوج من نمور البنغالس باللونين الأصفر والأسود ووالدة الشبل التي تم إنقاذها بعد أن هجرها السيرك ورثت الجين النادر من جدها الذي كان أبيض اللون.

وتم إبعاد نيفي عن والدتها التي رفضتها وتقوم زوجة ساكاسا مارينا أرغيلو بإطعامها بالزجاجة التي تساعد في إدارة حديقة الحيوانات التي تضم حوالي 700 حيوان ومركز إنقاذ.

يهمس Arguello بأشياء حلوة في أذن الشبل الصغيرة بينما يرضع ويضربها بخفة على ظهرها بعد ذلك وقالت أرغيلو: "لم تفقد شهيتها كل ثلاث ساعات تحصل على الزجاجة إذا لم أحضرها لها فإنها تصرخ وأيضًا تنزعج إذا أصبح الحليب باردًا جدًا".

النمر الأبيض

أو النمر المبيض هو نوع من أنواع النمور البنغالية والنمر السيبيري والهجين من صنع الإنسان بين الاثنين والذي يتم الإبلاغ عنه في البرية من وقت لآخر في ولايات ماديا براديش الهندية آسام في ولاية البنغال الغربية وخاصة في ولاية ريوا السابقة.

ومثل هذا النمر له خطوط سوداء نموذجية للنمر البنغالي لكنه يحمل معطفًا أبيض أو شبه أبيض والنمور البنغالية البيضاء مميزة بسبب لون فرائها وينتج الفراء الأبيض عن نقص الصباغ الفيوميلانين الموجود في نمور البنغال ذات الفراء البرتقالي اللون.



وعند مقارنتها بنمور البنغال تميل نمور البنغال البيضاء إلى النمو بشكل أسرع وأثقل من نمور البنغال البرتقالية. كما أنها تميل إلى أن تكون أكبر إلى حد ما عند الولادة وكبار السن، تتم تربية نمور البنغال البيضاء بشكل كامل عندما تبلغ من العمر 2-3 سنوات.

ويصل وزن ذكور النمور البيضاء إلى 200 إلى 230 كيلوجرامًا (440 إلى 510 أرطال) ويمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار (9.8 قدم). كما هو الحال مع جميع النمور فإن خطوط النمر البنغالي الأبيض تشبه بصمات الأصابع، مع عدم وجود نمرين لهما نفس النمط خطوط النمر هي تصبغ في الجلد.

لكي يولد النمر البنغالي الأبيض يجب أن يحمل كلا الوالدين الجين غير المعتاد للتلوين الأبيض والذي يحدث بشكل طبيعي فقط مرة واحدة من كل 10000 ولادة وتم توثيق الأفراد البيض المخططين بشكل جيد في سلالات نمر البنغال (Panthera tigris tigris) بالإضافة إلى أنه تم الإبلاغ عنها تاريخيًا في العديد من الأنواع الفرعية الأخرى.



ويوجد حاليًا عدة مئات من النمور البيضاء في الأسر في جميع أنحاء العالم مع وجود حوالي مائة منها في الهند، جعلها الفراء الأبيض الفريد من نوعه مشهورًا في العروض الترفيهية للحيوانات الغريبة وفي حدائق الحيوان.

خارج الهند كانت النمور البيضاء الفطرية عرضة للعيون المتقاطعة وهي حالة تعرف باسم الحول بسبب المسارات البصرية الموجهة بشكل غير صحيح في أدمغة النمور البيضاء عند الإجهاد أو الخلط، يرتبط الحول بالنمور البيضاء من سلالة مختلطة من البنغال x سيبيريا.

وكان النمر البنغالي الأبيض الوحيد الذي تم الإبلاغ عن إصابته بالحيوية هو ابنة موهيني رواتي ويرتبط الحول ارتباطًا مباشرًا بالجين الأبيض وليس نتيجة منفصلة عن زواج الأقارب.

كان هناك نمر أبيض ذو عيون متقاطعة يبلغ وزنه 200 كجم (450 رطلاً) في حديقة حيوان Pana'ewa Rainforest Zoo في هاواي ، والتي تم التبرع بها إلى حديقة الحيوانات من قبل ساحر لاس فيغاس ديرك آرثر.