فوائد صحية غير متوقعة لقشر التفاح.. تعرف عليها

يعرف التفاح بمذاقه اللذيذ وفوائده المتعددة، لكن يجهل الكثير منا فوائد “قشرالتفاح” على صحة الإنسان. أبرزها حرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة، لما يحتويه على العديد من المكونات التي تساعد على ذلك.

ويوصي خبراء التغذية دائما بعدم تقشير التفاح قبل تناوله. لكنهم يشددون على أهمية غسله جيداً لتنظيفه من بقايا الأوساخ والمبيدات الحشرية.

فوائد قشر التفاح لحرق الدهون

يعتبر أبرز خصائص قشر التفاح الضرورية للتخسيس وحرق الدهون، ولا يساعد قشر التفاح على حرق الدهون ونحت القوام فقط. بل يساهم في بناء العضلات والتحكم بالوزن ومنع استعادة ذلك الذي تتم خسارته. حيث يحتوي على حمض الأورسوليك الذي يحد من تلف العضلات ومن ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار والسكر في الدم.

وأجريت على الفئران في جامعة «إيوا» في الولايات المتحدة الأميركيةـ وتبين من خلالها أن هذه القوارض تصبح أكثر نشاطاً وأكثر قوة على المستوى العضلي. كلما تناولت هذا العنصر المتوفر في قشر التفاح أي حمض الأورسوليك.

ولاحظ الخبراء تراجع مستوى المواد الدهنية مثل الكوليسترول الضار في مجرى الدم لديها.

ويعمل تناول التفاح بقشره على تسريع عملية حرق السعرات الحرارية. وخسارة العديد من الكيلو جرامات الزائدة مع تمتين العضلات.

وينصح خبراء التغذية بتناول التفاح مع القشر في إطار نظام حياتي صحي يقوم على تناول الطعام المتنوع والخالي من الدهون والسكريات. وعلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع شرب كمية كافية من الماء يومياً. والنوم لمدة 7 إلى 8 ساعات ليلاً، وهكذا يمكن معرفة كيف يساعد قشر التفاح على التخسيس وحرق الدهون أثناء الرجيم.