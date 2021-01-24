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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2746) الاحد 24/1/2021
أخبار فلسطينية
فلسطين: مجلس الأمن سيبحث الثلاثاء المقبل مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام
الصحة بغزة تعلن تسجيل 189 إصابة جديدة بكورونا السبت
وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية
صحة غزة: السلالة البريطانية لكورونا ليست بعيدة عن القطاع
أخبار إسرائيلية
مصادر عبرية: السودان بصدد إلغاء قانون مقاطعة (إسرائيل)
(محدث) إسرائيل تسعى للحماية من الجنايات الدولية
الحكومة الإسرائيلية تصوت اليوم على إغلاق مطار اللد لأسبوعين
حزب العمل الإسرائيلي يجري اليوم انتخاباته الداخلية
تقرير رسمي يحذر من ظهور "طفرة إسرائيلية" لفيروس كورونا
تواصل التظاهرات ضد نتنياهو للشهر السابع على التوالي
67 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا.. نتنياهو يجري مشاورات لإغلاق مطار اللد
هيرتسوغ: سأدرس الترشح لمنصب الرئاسة الإسرائيلية
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع مقلق في إصابة الحوامل بالطفرة الانجليزية من كورونا
الوحدة الإلكترونية التابعة للجيش الإسرائيلي: “الكل يريد مهاجمتنا ، يجب ألا نفشل”!
اخبار دولية
"أوتشا": الاحتلال هدم 24 منزلًا فلسطينيًا بأسبوعين
رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول تصاعد مخططات الاستيطان
أخبار عربية
العثماني يرفض «التخوين» لتوقيعه «التطبيع» مع إسرائيل
تونس تؤكد استعدادها الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فلسطين تدعو لمساءلة شركات إماراتية لاستيرادها “بضائع المستوطنات”
بسبب استمرار “العنف”.. رؤساء مدن عربية في أراضي الـ48 يعتزمون “الاستقالة”
“انفجار” في منزل شمالي قطاع غزة- (صور وفيديوهات)
الشرق الأوسط
«فتح» تناقش استعداداتها للانتخابات... و«حماس» تشدد على «النزاهة»
الخليج الإماراتية
إصابة أكثر من 20 شخصاً في انفجار منزل شمال غزة
الاهرام المصرية
فلسطين: مجلس الأمن سيبحث الثلاثاء المقبل مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام
فلسطين: 467 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة
الشروق المصرية
السلطة الفلسطينية ترى في ملف الاستيطان محور المواجهة مع إسرائيل مع وصول بايدن
مسئول فلسطيني: اعتداءات المستوطنين تتم بغطاء من حكومة نتنياهو
الغد الأردنية
منظمة التحرير: الحكومة الإسرائيلية تسعى لفرض أجندتها الاستيطانية على إدارة بايدن
الشرق القطرية
فلسطينية تصنع الأمل بالمشـغولات والسيراميك
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إضراب عام واستقالات جماعية.. فلسطينيو الداخل المحتل ينتفضون
"الشخرة": انخفاض نسبة الإشغال في المراكز العلاجية لمرضى كورونا إلى 40%
"التنمية" تعلن عن إعادة مخصصات الشؤون لـ360 أسرة بغزة
إصابة شابين بقنبلتي غاز في الأطراف بمسيرة كفر قدوم
أهالي مادما يصدون هجوماً للمستوطنين
عناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون المسجد "الأقصى"
مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون غرب سلفيت
الاحتلال يعتدي على فعالية ضد الاستيطان في الخليل
القدس المحلية
استشهاد عامل جراء مهاجمة الاحتلال لعمال قرب طولكرم
الشخرة: انخفاض نسبة الإشغال في المراكز العلاجية لمرضى كورونا إلى 40%
دراسة توصي بتفعيل لجنة صياغة الدستور الفلسطيني والتركيز على الجيل الشاب
"فتح" في نابلس تعقد مؤتمرها الرابع لانتخاب قيادتها الجديدة
الاقتصاد: تشغيل 72 مصنعا في المدن الصناعية وتوفير 3 آلاف فرصة عمل العام الماضي
طعم الله: لجنة الانتخابات تتوجه إلى غزة خلال أيام لعقد لقاءات مع الفصائل
الحياة الجديدة
الاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم
تدريبات جيش الاحتلال تدمّر المحاصيل الزّراعيّة في الأغوار الشّماليّة
"لجنة القدس" تعقد اجتماعًا حول قانون الانتخابات الفلسطينية وأهميتها
الأيام
القدس: مخطط استيطاني لتحويل قصر المفتي الحسيني إلى كنيس
الاحتلال يقمع مسيرةً ووقفةً في كفر قدوم ومسافر يطا
إصابة 36 مواطناً وتضرر عشرات المنازل جراء انفجار "داخلي" في منزل ببيت حانون
مجدلاني لـ"الأيام": إشارات من إدارة بايدن يمكن البناء عليها
ماهر البيطار.. فلسطيني في مجلس الأمن القومي الأميركي
وكالة صفا
استشهاد عامل خلال ملاحقة الاحتلال للعمال قرب طولكرم
مستوطنون يغلقون مفترق "غوش عتصيون" ومواجهات جنوب بيت لحم
إصابة مقدسية وطفليها بالذعر الشديد جراء اختراق قنبلة صوت منزلها
الاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم
"فلسطينيي الخارج" ينظم ندوة حول "دور الكاريكاتير في مناهضة التطبيع"
وفاة مدير التمريض في مستشفى جنين بكورونا
قوات الاحتلال تقمع مسيرة منددة باعتداءات المستوطنين في الخليل
"القسام" تنعى أحد عناصرها إثر وفاته بكورونا
الاحتلال يعتقل مواطنًا عقب اقتحام منزله بجنين
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين جنوب جنين
قضية بين 3 جنود إسرائيليين حول جرائم ارتكبوها في غزة
القسام تنعى أحد عناصرها بعد وفاته جراء "كورونا"
إصابات بفعل مواجهات مع الاحتلال شرقي قلقيلية
مستوطنون يقتلعون زيتون ويدمرون منشآت زراعية في سلفيت
فلسطين اليوم
مدير عام الاشراف في وزارة التعليم بغزة يوضح موعد الاختبارات و انتهاء الفصل الدراسي الاول
الاحتلال يفجر مركبة ببلدة قباطية ويعتقل ثلاثة شبان كانوا يستقلونها
"إسرائيل" بعد بايدن: قلقة من محكمة الجنايات الدولية
لجنة دعم الصحفيين تندد باعتداء الاحتلال ومستوطنيه على المصورين شرق الخليل
"غانتس": نجاح الجيش في الحرب القادمة مع حزب الله بحفاظه على التفوق بسماء لبنان
سما نيوز
بالأسماء: فتح تعلن نتائج انتخابات اقليم نابلس
محذرة من "ضياع الفرصة"... إيران تحث بايدن على العودة للاتفاق النووي
هآرتس تتساءل: هل هناك احتلال “متنور” وآخر مع أبرتهايد؟
هآرتس: إسرائيل تسمح بنشر القبة الحديدية في دول الخليج العربي
أول فلسطيني يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي.. فمن هو؟
عرب 48
الضفة المحتلة: ممارسات استيطانية ومواجهات مع الجيش وجرف أراضٍ
إشتية يدعو الأمم المتحدة بالتدخل لتسهيل الانتخابات الفلسطينيّة
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قباطية جنوب ج ..
الاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم
حدث في مثل هذا اليوم
- 24 كانون ثاني (يناير)
- 2003م كتائب القسام تطلق أول قذيفة من نوع "بتار" على دبابة صهيونية في غزة وتصيبها إصابة مباشرة وتحدث فيها أضرارا.
- 2002م إيلي حبيقة، أحد كبار المشاركين والمنفذين لمذبحة صبرا وشاتيلا المروعة، يلقى حتفه في انفجار سيارته بعد تفخيخها في بيروت.
- 2002م بعد ثلاثين ساعة من الرعب والقتل والدمار في طولكرم، جيش الاحتلال يهدم 535 منزلا و100 محل، وقدرت الخسائر الناجمة عن الاحتلال 10 ملايين دولار.
- 2001م مصرع عنصري أمن إسرائيليين قرب طولكرم برصاص المقاومة الفلسطينية، وحركة فتح تتبنى العملية.
- 1994م الإعلان عن انتحار عسكريين إسرائيليين يخدمان في الضفة الغربية.
- 1988م خمسة آلاف متظاهر في روما ينددون بسياسة إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة.
- 1984م وفاة الشاعر الفلسطيني معين بسيسو في لندن وتم دفنه في القاهرة.
- 1949م فرنسا تعترف بالدولة العبرية بعد ثمانية أشهر من إعلان قيامها، وقد تأخرت في الاعتراف مراعاة لمصالحها مع العرب والتوازن في علاقاتها في المنطقة وتماشياً مع موقف الفاتيكان المعارض لقيام إسرائيل، وقد وضع مؤتمر سان ريمو عام 1920 نهاية لطموح فرنسا في فلسطين وكرست كل اهتمامها في تثبيت نفوذها في سورية ولبنان.