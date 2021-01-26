وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطناً على حاجز بيت جانون وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: يوفنتوس يستغل تعثر قطبي ميلانو ويشدد الخناق عليهم وكالة الرأي الفلسطينية بطولة فرنسا: ليل يلحق بسان جرمان في الصدارة مجدداً وكالة الرأي الفلسطينية كأس إنكلترا: مانشستر يونايتد يقصي ليفربول في مباراة مثيرة وكالة الرأي الفلسطينية 7 طرق للتخلص من الهبات الساخنة عند النساء وكالة الرأي الفلسطينية كيف نستعيد حاستي الشم والتذوق بعد "كوفيد-19"؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إزالة الجير من الأسنان بطرق طبيعية وكالة الرأي الفلسطينية الكنافة النابلسية بحلة جديدة على السيخ وكالة الرأي الفلسطينية كورونا يحول حلاقاً إلى مليونير وكالة الرأي الفلسطينية هذا هو موعد تعامد القمر على الكعبة المشرفة
أخبار » عجائب وطرائف

كورونا يحول حلاقاً إلى مليونير

26 كانون ثاني / يناير 2021 07:33

كورونا يحول حلاقاً إلى مليونير
كورونا يحول حلاقاً إلى مليونير

أصبح شاب في مقتبل العمر يعمل حلاقاً من الاغنياء، حيث يكسب آلاف الدولارات يومياً بفضل دخول بريطانيا في حالة إغلاق لاحتواء انتشار كورونا.

إن الشاب بين غوليفر الذي يبلغ بالكاد عشرين عاماً، صار يكسب بفضل التجارة الإلكترونية في منتجات لتبييض الأسنانومعدات التمارين الرياضية،ما يقارب 16 ألفا و400 دولار في اليوم الواحد، وهو ما يعني أنه سيتحول إلى مليونير وهو لا يزال في العشرينات من عمره.

وقبل جائحة كورونا، كان الشاب يعمل في صالون للحلاقة، ثم اضطر إلى بدء إجازة قسرية عن العمل، من جراء تفشي وباء كورونا.

وفطن هذا الشاب الذي يقيم في لندن، إلى أن أطباء الأسنان أغلقوا عياداتهم بسبب كورونا في بداية تفشي الوباء، فجلب بضاعة من الصين تتيح للناس تبييض أسنانهم وهم في بيوتهم، وعرضها إلكترونيا.

ولم يكن يخطر ببال غوليفر أن تجارته ستحقق هذا الرواج بشكل سريع، وفي وقت لاحق باع منصة الاتجار في معدات تبييض الأسنان لمستثمر أمريكي، لكنه واصل الاتجار في معدات التمارين الرياضية.

وفي أحد الأشهر، باع هذا الشاب البريطاني ما قيمته أكثر من ربع مليون دولار أمريكي، ولم يحتج في كل هذا إلا لحاسوب محمول.

ومنذ بدء نشاطه التجاري قبل عشرة أشهر، استطاع الشاب العصامي أن يبيع بضاعة بأكثر من مليون دولار، من دون أن يغادر باب بيته.

وفي بداية المشروع، اعتمد الشاب على مرآب بيت العائلة من أجل تخزين البضاعة التي يجلبها من الصين، أما اليوم فأصبح له مكتب وأماكن فسيحة للتخزين.

ويقول إنه وظف صديقا له حتى يقوم بمساعدته، أما عملية البيع فتجري من خلال موقع "أمازون" لإيصال المنتجات إلى مختلف قارات العالم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟