حماس تشكر قطر وأميرها لدعم غزة بمنحة جديدة

غزة- الرأي:

أصدرت حركة حماس اليوم الأحد، بياناً شكرت فيه دولة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني، عقب إعلان تخصيص منحة مالية جديدة لقطاع غزة.

وأكدت الحركة عبر موقعها الإلكتروني وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أنها تلقت القرار القطري بتقدير عالٍ.

وقال: "إن هذا الدعم امتداد للمواقف الأصيلة لدولة قطر في تخفيف الحصار عن أهلنا في غزة، وتجاه الشعب الفلسطيني عامة، وتبرهن على عمق الروابط بين الشعبين الفلسطيني والقطري".

وأضاف "نعبر عن شكرنا لسمو الأمير لهذه المكرمة الأخوية وهذا الدور الرائد تجاه شعبنا في مختلف أماكن تواجده داخل أرض فلسطين وخارجها في تحسين أوضاعه المعيشية، وصولًا نحو تحقيق أهدافه الوطنية".

يذكر أن أمير قطر وجه بصرف منحة مالية جديدة لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، سيتم صرفها على مدار عام كامل ابتداءً من يناير 2021.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية، إلى أن المنحة تأتي في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة.

ولفتت إلى أنها ستستخدم لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع.