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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2755) الخميس4/2/2021

04 شباط / فبراير 2021 09:50

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2755) الخميس4/2/2021

أخبار فلسطينية

·         استئناف العمل بمعبر رفح باليوم الرابع والأخير

·         الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية

·         الجيش الإسرائيلي يهدم قرية في الأغوار ومنازل بالقدس

·         لجنة الانتخابات الفلسطينية تؤكد حق المقدسيين بالترشح والاقتراع

·         الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و670 إصابة جديدة بكورونا

·         سجن النقب: 19 إصابة كورونا إجمالي الحالات عند الإسرى

أخبار إسرائيلية  

·         نتنياهو ينشد التنسيق مع الدول العربية حول سياسة بايدن تجاه إيران

·         أطلق تصريحات عنصرية: نتنياهو يعين مُنسقا لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي
·         سموتريتش وبن غفير يخوضان الانتخابات في قائمة واحدة
·         الجيش الإسرائيلي: حزب الله يطلق صاروخا باتجاه مسيرة بأجواء جنوب لبنان
·         انتخابات الكنيست: "ييش عتيد" و"يمينا" يقدمان قائمتي مرشحيهما

اخبار دولية

·        واشنطن تعيد علاقتها مع السلطة الفلسطينية

·         المنظمة الدولية للهجرة ترحب بإجراءات بايدن التنفيذية في ملف المهاجرين

·         القنصل البريطاني يرحب بإعلان تخصيص لقاحات كورونا لصالح الأراضي الفلسطينية

 

اخبار عربية

 

·        الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس وتعتبره خرقا للقانون الدولي

·         مصر تتمسك بخطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين شرطاً لزيارة نتنياهو

·         سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي استهدف القنيطرة

·         إقامة "مباراتي سلام" بين فريقين إماراتي وإسرائيلي

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         القضاء الجزائري يبدأ محاكمة متهمين بخطف وقتل سائح فرنسي عام 2014

·         سفيرا الإمارات وإسرائيل في واشنطن يبحثان “فرص التعاون المستقبلي”

·         احتجاج مناهض للانقلاب العسكري في شوارع ثاني أكبر مدن مينامار

·         بايدن يرشح ويليام بيرنز لقيادة “سي آي إيه”

·         النواب الأمريكيون يصوتون الخميس على طرد جمهورية متشدّدة من لجان عدة

·         وزير الدفاع الأمريكي يطلق نقاشاً حول التطرف في الجيش

·          

 

 الشرق الأوسط

·         واشنطن تعيد علاقتها مع السلطة الفلسطينية

·         «حماس»: شكل مشاركتنا في الانتخابات مرهون بحوارات القاهرة

·         الجيش الإسرائيلي يهدم قرية في الأغوار ومنازل بالقدس

·         مصر تتمسك بخطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين شرطاً لزيارة نتنياهو

·         نتنياهو ينشد التنسيق مع الدول العربية حول سياسة بايدن تجاه إيران

الشروق المصرية

·         غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوبي سورية

الأهرام المصرية

 

·         المنظمة الدولية للهجرة ترحب بإجراءات بايدن التنفيذية في ملف المهاجرين

 الأخبار اللبنانية

·         أنابيب الإمارات ــ إسرائيل تضرب إيرادات «السويس»

·         عبد الستار قاسم: قاتَل «أوسلو» وهَزَم الرصاص بالكلمة

·         الانتخابات الفلسطينية: مسارٌ واحد لأهداف كثيرة

 الغد الأردنية

·         عدوان إسرائيلي يستهدف جنوب سورية والدفاعات الجوية تسقط معظم الصواريخ

·         الحوار الفلسطيني القادم: استحقاق وطني لإثبات جدية الانتخابات وإنهاء الانقسام

·         قلق من ارتفاع إصابات كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

الشرق القطرية

·        الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في غزة بالرصاص الحي

·        الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس وتعتبره خرقا للقانون الدولي

·        حركة حماس تشكر صاحب السمو على الدعم السخي للشعب الفلسطيني

·        الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية

·        اللجنة القطرية تبدأ صرف المنحة المالية للأسر المتعففة بغزة الخميس المقبل

·         العمادي: قطر مستمرة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         استئناف العمل بمعبر رفح لليوم الرابع والأخير

·         تقري ما دلالات إثارة الإعلام الإسرائيلي سقوطَ المُسيَّرات في سماء غزة؟

·         خاص عساف: "توريط" قضاء الضفة حال دون إنهاء ملف الاعتقال السياسي

·         تقرير استياء بين موظفي "تفريغات 2005" لمماطلة السلطة في حل قضيتهم

·         تقرير استطلاع "أمان".. أرقام تفضح فساد مؤسسات السلطة في الضفة

·         تقرير حقوقيان: تحييد الدستورية وتشكيل محكمة للانتخابات يضمن نزاهتها

·         "كورونا": 2 مليون و279 ألف وفاة و104 ملايين و912 الف إصابة عالمياً

·          

القدس

·         3 أحزاب تتوافق على استمرار القائمة المشتركة

·         نتنياهو يعرض خطته لمكافحة الجريمة بالوسط العربي

·         اعتقالات فجر الخميس بالضفة

·         سفيرا الإمارات وإسرائيل يبحثان في واشنطن "فرص التعاون"

الحياة الجديدة

·         لجنة الانتخابات: حملة الهوية الزرقاء المقيمون داخل القدس يحق لهم الترشح

·         الجامعة العربية تدين عزم كوسوفو فتح سفارة في القدس

·         الاحتلال يعتقل شابين من القدس المحتلة

·         وفاة طفل ومواطن في أريحا والعيزرية

·         اصابة شاب واعتقال أسير محرر بمواجهات مع الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين

·         الخارجية: خربة حمصة الفوقا ضحية إرهاب دولة الاحتلال المنظم

·         القنصل البريطاني يرحب بإعلان تخصيص لقاحات كورونا لصالح الأراضي الفلسطينية

صحيفة الأيام

·         الاحتلال يستكمل تدمير منشآت "حمصة الفوقا" وينفذ عمليات هدم واسعة في ثلاث...

·         »تأجيل البت بقضية الأسير مسالمة رغم وضعه الصحي الحرج

·         »إصابات خلال مواجهات في سبسطية ومستوطنون يقتحمون مقام يوسف مجدداً

·         »الاحتلال يزعم الكشف عن تحويل البنادق البلاستيكية إلى أسلحة نارية في الضفة

·         »"كورونا" في فلسطين: وفاة 10 مواطنين ورصد 670 إصابة جديدة

·         »وفاة و350 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

·         »العمادي: الرئيس عباس خصص أرضاً في رام الله لإقامة السفارة القطرية

·         »إقامة "مباراتي سلام" بين فريقين إماراتي وإسرائيلي

وكالة الرأي

·         استئناف العمل بمعبر رفح باليوم الرابع والأخير

·         الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 4 آخرين من الضفة

·         منح جائزة الحاج قاسم الدولية للتضحية لعائلة الشهيد الجعبري

·         جيش الاحتلال: طائرة مسيرة نجت من صاروخ لحزب الله

·         اتحاد نقابات العمال يُوضح ملف التأمين الصحي

·         الصحة بغزة تنفي ما ورد في بيان اتحاد العمال بشأن التأمين

·         رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية

·         الاتصالات تنشر تنويهًا هامًا بشأن صرف المنحة القطرية

·        
 

وكالة صفا

·         استمرار فتح معبر رفح استثنائيًا لليوم الرابع والأخير

·         اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

وكالة سما

·         موقع عبري : تركيا غاضبة من شروط إسرائيل لإعادة العلاقات

·         اعلام اسرائيلي: الانتخابات الفلسطينية.. انتهاء “أوسلو” أم مناورة سياسية؟

·         وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

·         فورين بوليسي: انتخابات فلسطينية دون إصلاح السلطة ودمج حماس لن تكون تجددا ديمقراطيا!

·          

وكالة فلسطين اليوم

الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة

·         إصابة شاب واعتقال محرر في مواجهات مع الاحتلال في جبع جنوب جنين
·         بالفيديو طائرات الاحتلال "الاسرائيلية" تقصف أهدافًا في جنوب سوريا
·         الحوت: مستشفى رفح أصبح حقيقة والعمادي سيعلن عن البدء به قريبا
  •  

عرب  48

·         لجنة الانتخابات الفلسطينية تؤكد حق المقدسيين بالترشح والاقتراع
·         الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و670 إصابة جديدة بكورونا
·         سجن النقب: 19 إصابة كورونا إجمالي الحالات عند الإسرى
·         تسهيلات متوقعة: إلغاء قيد الألف متر وفتح رياض الأطفال الأسبوع المقبل
·         أطلق تصريحات عنصرية: نتنياهو يعين مُنسقا لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي
·         سموتريتش وبن غفير يخوضان الانتخابات في قائمة واحدة
·         الجيش الإسرائيلي: حزب الله يطلق صاروخا باتجاه مسيرة بأجواء جنوب لبنان
·         انتخابات الكنيست: "ييش عتيد" و"يمينا" يقدمان قائمتي مرشحيهما
·          
·          

 وكالة وفا

·         الاحتلال يواصل انتهاكاته: هدم خربة حمصة في الأغوار واعتقالات ...
·         انخفاض حاد في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي العا ...
·         كورونا عالميا: نحو 2 مليون و279 ألف وفاة و104 ملايين و912 ال ...
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حدث في مثل هذا اليوم

4 شباط (فبراير)
·         2001م الأهالي في مخيّم جباليا يهاجمون مراكز شرطة وأمن الحكم الذاتي احتجاجاً على حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطة الفلسطينيّة على أنصار حركات المقاومة، ومن بينها حركة حماس والجهاد الإسلاميّ.
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·         1997م مصرع ثلاثة وسبعين ضابطا وضابط صف من قوات المظليين في الجيش الإسرائيلي لدى اصطدام وقع في الجو بين مروحيتين عسكريتين كانتا في طريقهما للقيام بعملية إنزال خاصة في جنوب لبنان.
·         1994م مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في غزة.
·         1990م مقتل عشرة سياح إسرائيليين قرب العاصمة المصرية القاهرة، انتقاماً لقيام الجيش الإسرائيلي بقتل المدنيين الفلسطينيين في الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994).
·         1986م طائرات "إسرائيلية" تعترض طائرة ليبية وتجبرها على الهبوط في (إسرائيل).
·         1983م انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.
·         1978م الموساد الإسرائيلي يغتال المناضل الفلسطيني سعيد حمادي في لندن.
·         1971م الرئيس المصري أنور السادات (1918 - 1981) يعلن إمكانية فتح قناة السويس مقابل انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء، ويعلن مشروع السلام ضمن سلسلة مبادرات إحلال السلام في الشرق الأوسط.
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