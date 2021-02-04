النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2755) الخميس4/2/2021

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· استئناف العمل بمعبر رفح باليوم الرابع والأخير

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· إقامة "مباراتي سلام" بين فريقين إماراتي وإسرائيلي

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· حركة حماس تشكر صاحب السمو على الدعم السخي للشعب الفلسطيني

· العمادي: قطر مستمرة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني

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· استئناف العمل بمعبر رفح لليوم الرابع والأخير

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القدس

· 3 أحزاب تتوافق على استمرار القائمة المشتركة

· نتنياهو يعرض خطته لمكافحة الجريمة بالوسط العربي

· اعتقالات فجر الخميس بالضفة

· سفيرا الإمارات وإسرائيل يبحثان في واشنطن "فرص التعاون"

الحياة الجديدة

صحيفة الأيام

وكالة الرأي

· استئناف العمل بمعبر رفح باليوم الرابع والأخير

· جيش الاحتلال: طائرة مسيرة نجت من صاروخ لحزب الله

· الصحة بغزة تنفي ما ورد في بيان اتحاد العمال بشأن التأمين

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وكالة صفا

· استمرار فتح معبر رفح استثنائيًا لليوم الرابع والأخير

وكالة سما

· وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

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وكالة فلسطين اليوم

الحوت: مستشفى رفح أصبح حقيقة والعمادي سيعلن عن البدء به قريبا

عرب 48

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وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

4 شباط (فبراير)

· 2001م الأهالي في مخيّم جباليا يهاجمون مراكز شرطة وأمن الحكم الذاتي احتجاجاً على حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطة الفلسطينيّة على أنصار حركات المقاومة، ومن بينها حركة حماس والجهاد الإسلاميّ.

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· 1997م مصرع ثلاثة وسبعين ضابطا وضابط صف من قوات المظليين في الجيش الإسرائيلي لدى اصطدام وقع في الجو بين مروحيتين عسكريتين كانتا في طريقهما للقيام بعملية إنزال خاصة في جنوب لبنان.

· 1994م مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في غزة.

· 1990م مقتل عشرة سياح إسرائيليين قرب العاصمة المصرية القاهرة، انتقاماً لقيام الجيش الإسرائيلي بقتل المدنيين الفلسطينيين في الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994).

· 1986م طائرات "إسرائيلية" تعترض طائرة ليبية وتجبرها على الهبوط في (إسرائيل).

· 1983م انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.

· 1978م الموساد الإسرائيلي يغتال المناضل الفلسطيني سعيد حمادي في لندن.