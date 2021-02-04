النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2755) الخميس4/2/2021
أخبار فلسطينية
· استئناف العمل بمعبر رفح باليوم الرابع والأخير
· الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية
· الجيش الإسرائيلي يهدم قرية في الأغوار ومنازل بالقدس
· لجنة الانتخابات الفلسطينية تؤكد حق المقدسيين بالترشح والاقتراع
· الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و670 إصابة جديدة بكورونا
· سجن النقب: 19 إصابة كورونا إجمالي الحالات عند الإسرى
أخبار إسرائيلية
· نتنياهو ينشد التنسيق مع الدول العربية حول سياسة بايدن تجاه إيران
· أطلق تصريحات عنصرية: نتنياهو يعين مُنسقا لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي
· سموتريتش وبن غفير يخوضان الانتخابات في قائمة واحدة
· الجيش الإسرائيلي: حزب الله يطلق صاروخا باتجاه مسيرة بأجواء جنوب لبنان
· انتخابات الكنيست: "ييش عتيد" و"يمينا" يقدمان قائمتي مرشحيهما
اخبار دولية
· واشنطن تعيد علاقتها مع السلطة الفلسطينية
· المنظمة الدولية للهجرة ترحب بإجراءات بايدن التنفيذية في ملف المهاجرين
· القنصل البريطاني يرحب بإعلان تخصيص لقاحات كورونا لصالح الأراضي الفلسطينية
اخبار عربية
· الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس وتعتبره خرقا للقانون الدولي
· مصر تتمسك بخطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين شرطاً لزيارة نتنياهو
· سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي استهدف القنيطرة
· إقامة "مباراتي سلام" بين فريقين إماراتي وإسرائيلي
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الصحف العربية
القدس العربي
· القضاء الجزائري يبدأ محاكمة متهمين بخطف وقتل سائح فرنسي عام 2014
· سفيرا الإمارات وإسرائيل في واشنطن يبحثان “فرص التعاون المستقبلي”
· احتجاج مناهض للانقلاب العسكري في شوارع ثاني أكبر مدن مينامار
· بايدن يرشح ويليام بيرنز لقيادة “سي آي إيه”
· النواب الأمريكيون يصوتون الخميس على طرد جمهورية متشدّدة من لجان عدة
· وزير الدفاع الأمريكي يطلق نقاشاً حول التطرف في الجيش
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الشرق الأوسط
· واشنطن تعيد علاقتها مع السلطة الفلسطينية
· «حماس»: شكل مشاركتنا في الانتخابات مرهون بحوارات القاهرة
· الجيش الإسرائيلي يهدم قرية في الأغوار ومنازل بالقدس
· مصر تتمسك بخطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين شرطاً لزيارة نتنياهو
· نتنياهو ينشد التنسيق مع الدول العربية حول سياسة بايدن تجاه إيران
الشروق المصرية
· غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوبي سورية
الأهرام المصرية
· المنظمة الدولية للهجرة ترحب بإجراءات بايدن التنفيذية في ملف المهاجرين
الأخبار اللبنانية
· أنابيب الإمارات ــ إسرائيل تضرب إيرادات «السويس»
· عبد الستار قاسم: قاتَل «أوسلو» وهَزَم الرصاص بالكلمة
· الانتخابات الفلسطينية: مسارٌ واحد لأهداف كثيرة
الغد الأردنية
· عدوان إسرائيلي يستهدف جنوب سورية والدفاعات الجوية تسقط معظم الصواريخ
· الحوار الفلسطيني القادم: استحقاق وطني لإثبات جدية الانتخابات وإنهاء الانقسام
· قلق من ارتفاع إصابات كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
الشرق القطرية
· الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في غزة بالرصاص الحي
· الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس وتعتبره خرقا للقانون الدولي
· حركة حماس تشكر صاحب السمو على الدعم السخي للشعب الفلسطيني
· الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية
· اللجنة القطرية تبدأ صرف المنحة المالية للأسر المتعففة بغزة الخميس المقبل
· العمادي: قطر مستمرة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· استئناف العمل بمعبر رفح لليوم الرابع والأخير
· تقري ما دلالات إثارة الإعلام الإسرائيلي سقوطَ المُسيَّرات في سماء غزة؟
· خاص عساف: "توريط" قضاء الضفة حال دون إنهاء ملف الاعتقال السياسي
· تقرير استياء بين موظفي "تفريغات 2005" لمماطلة السلطة في حل قضيتهم
· تقرير استطلاع "أمان".. أرقام تفضح فساد مؤسسات السلطة في الضفة
· تقرير حقوقيان: تحييد الدستورية وتشكيل محكمة للانتخابات يضمن نزاهتها
· "كورونا": 2 مليون و279 ألف وفاة و104 ملايين و912 الف إصابة عالمياً
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القدس
· 3 أحزاب تتوافق على استمرار القائمة المشتركة
· نتنياهو يعرض خطته لمكافحة الجريمة بالوسط العربي
· اعتقالات فجر الخميس بالضفة
· سفيرا الإمارات وإسرائيل يبحثان في واشنطن "فرص التعاون"
الحياة الجديدة
· لجنة الانتخابات: حملة الهوية الزرقاء المقيمون داخل القدس يحق لهم الترشح
· الجامعة العربية تدين عزم كوسوفو فتح سفارة في القدس
· الاحتلال يعتقل شابين من القدس المحتلة
· وفاة طفل ومواطن في أريحا والعيزرية
· اصابة شاب واعتقال أسير محرر بمواجهات مع الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين
· الخارجية: خربة حمصة الفوقا ضحية إرهاب دولة الاحتلال المنظم
· القنصل البريطاني يرحب بإعلان تخصيص لقاحات كورونا لصالح الأراضي الفلسطينية
صحيفة الأيام
· الاحتلال يستكمل تدمير منشآت "حمصة الفوقا" وينفذ عمليات هدم واسعة في ثلاث...
· »تأجيل البت بقضية الأسير مسالمة رغم وضعه الصحي الحرج
· »إصابات خلال مواجهات في سبسطية ومستوطنون يقتحمون مقام يوسف مجدداً
· »الاحتلال يزعم الكشف عن تحويل البنادق البلاستيكية إلى أسلحة نارية في الضفة
· »"كورونا" في فلسطين: وفاة 10 مواطنين ورصد 670 إصابة جديدة
· »وفاة و350 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
· »العمادي: الرئيس عباس خصص أرضاً في رام الله لإقامة السفارة القطرية
· »إقامة "مباراتي سلام" بين فريقين إماراتي وإسرائيلي
وكالة الرأي
· استئناف العمل بمعبر رفح باليوم الرابع والأخير
· الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 4 آخرين من الضفة
· منح جائزة الحاج قاسم الدولية للتضحية لعائلة الشهيد الجعبري
· جيش الاحتلال: طائرة مسيرة نجت من صاروخ لحزب الله
· اتحاد نقابات العمال يُوضح ملف التأمين الصحي
· الصحة بغزة تنفي ما ورد في بيان اتحاد العمال بشأن التأمين
· رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية
· الاتصالات تنشر تنويهًا هامًا بشأن صرف المنحة القطرية
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وكالة صفا
· استمرار فتح معبر رفح استثنائيًا لليوم الرابع والأخير
· اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة
وكالة سما
· موقع عبري : تركيا غاضبة من شروط إسرائيل لإعادة العلاقات
· اعلام اسرائيلي: الانتخابات الفلسطينية.. انتهاء “أوسلو” أم مناورة سياسية؟
· وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع
· فورين بوليسي: انتخابات فلسطينية دون إصلاح السلطة ودمج حماس لن تكون تجددا ديمقراطيا!
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وكالة فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة
· إصابة شاب واعتقال محرر في مواجهات مع الاحتلال في جبع جنوب جنين
· بالفيديو طائرات الاحتلال "الاسرائيلية" تقصف أهدافًا في جنوب سوريا
· الحوت: مستشفى رفح أصبح حقيقة والعمادي سيعلن عن البدء به قريبا
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