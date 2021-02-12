قيادي بفتح يؤكد ترشح البرغوثي ويكشف عن شروطه!!

رام الله - الرأي

أكد قيادي في حركة فتح، عزم الأسير مروان البرغوثي الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وأنه وضع أمام الرئيس محمود عباس ثلاثة سيناريوهات، بشأن طبيعة مشاركته بالانتخابات المقبلة.

وأوضح القيادي بحركة فتح رأفت عليان في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "القيادي الأسير مروان، يرغب بترشيح نفسه بالانتخابات الرئاسية الفلسطينية، وأيضا يريد خوض انتخابات المجلس التشريعي"، لافتا إلى أن "هذا ما صرح به وأكده كل المقربين الفتحاويين من الأسير مروان، سواء قدورة فارس أو حاتم عبد القادر".

وبحسب تقدير عليان، فإن "الأجواء لم تكن إيجابية خلال زيارة ممثل اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، للأسير البرغوثي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أن سلطات الاحتلال سمحت استثنائيا، الخميس، لوزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، بزيارة الأسير البرغوثي، والوجود في سجن "هداريم" الإسرائيلي، بعد تقديمه طلبا بالزيارة.

شروط البرغوثي

ونبه عليان إلى أن "الأسير مروان رسالته واضحة؛ هو مع قائمة موحدة مشتركة متوافق عليها لحركة فتح لخوض الانتخابات، ولكن على أساس أن يشارك هو ومن معه في تسميتها، وله الحق في أن يكون له فيتو على بعض الأسماء غير مرغوبة، التي سيتم فرضها".

ولفت إلى أن الأسير البرغوثي يشترط في هذه القائمة الموحدة لفتح، أن "يشارك فيها الجميع، بمن فيهم من اتهم بالتجنح (أنصار محمد دحلان) ومن فصل من الحركة".

وفي حال لم يتم الاتفاق على قائمة موحدة لحركة "فتح"، ذكر عليان أن "الأسير البرغوثي سيذهب نحو تشكيل قائمة خاصة به، أو التحالف مع النائب دحلان في قائمة مشتركة، وهذه هي السيناريوهات الثلاثة لدى الأسير البرغوثي"، وفق قوله.

ومساء أمس الخميس، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، مساء اليوم الخميس، تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي.

وقال الشيخ إن اللقاء تناول المستجدات السياسية الدولية والاقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وجرى دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني

ووفق الشيخ، أكد مروان البرغوثي على ترحيبه بالقرار التاريخي باجراء الانتخابات ، ونجاح الحوار الوطني في القاهرة ، ووجه التحية لشعبنا العظيم في كل مكان داعياً لأوسع مشاركة في الانتخابات باعتبارها خطوة هامة وجوهرية على طريق إنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها قانون الانتصار ، وتمثل الانتخابات حجر الزاوية في اعادة بناء وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي تعددي