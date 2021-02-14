النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2761) الأحد 14/2/2021
أخبار فلسطينية
- عباس يشدد على ضرورة حشد دعم عربي ودولي لدعم القضية الفلسطينية
- فلسطين.. حملة المقاطعة ترحب بانسحاب الجزائر من «فعالية تطبيع»
- حماس والجهاد تثمنان انسحاب الجزائر من اجتماع حضرته إسرائيل
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين دهسهم مستوطن خلال مشاركتهم في فعالية مساندة للأغوار… ومسيرات…
أخبار إسرائيلية
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- الصحة الإسرائيلية: 36 وفاة بكورونا السبت واستمرار انخفاض الإصابات
- 3 أحزاب إسرائيلية ستتجاهل محاكمة نتنياهو في دعايتها الانتخابية
- إصابة جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود المصرية
اخبار دولية
- الأونروا تدعو المجتمع الدولي إلى توفير 1.5 مليار دولار لدعم لاجئي فلسطين خلال عام 2021
- الولايات المتحدة تهدّد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط فيها
- تركيا تتجه لإقامة منطقة صناعية في فلسطين
اخبار عربية
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- الأردن.. حلول لتحديات المخيمات السياحية في وادي رم
- الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب “إسرائيل”
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الصحف العربية
القدس العربي
- حماس والجهاد تثمنان انسحاب الجزائر من اجتماع حضرته إسرائيل
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين دهسهم مستوطن خلال مشاركتهم في فعالية مساندة للأغوار… ومسيرات…
- خبير أممي: القرار الجديد للمحكمة الجنائية الدولية يفتح الباب للعدالة في فلسطين المحتلة
- “القدس العربي” تكشف: مركزية فتح تناقش معايير مرشحي التشريعي.. وقناة إسرائيلية: أبو مازن…
- إصابة 13 فلسطينيا خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرات بالضفة- (صور)استشهاد فلسطيني دهسه مستوطن إسرائيلي شرقي الضفة- (صور)
- وفاة إبراهيم اليازوري أحد مؤسسي حركة حماس إثر إصابته بكورونا
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الشرق الأوسط
- اتهام فلسطيني لنتنياهو بإعطاء ضوء أخضر لمشروع استيطاني
- الفلسطينيون يترقبون ترشح البرغوثي لمعركة الرئاسة
الشروق المصرية
- الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 مصلين في الأقصى
- عباس يشدد على ضرورة حشد دعم عربي ودولي لدعم القضية الفلسطينية
- الأردن.. حلول لتحديات المخيمات السياحية في وادي رم
- فلسطين.. حملة المقاطعة ترحب بانسحاب الجزائر من «فعالية تطبيع»
- فتح: تفاهمات الفصائل الفلسطينية على آليات الانتخابات تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة
- الأهرام المصرية
- الرئيس الفلسطيني يدين استهداف مطار أبها في السعودية بعمل إرهابي
الأخبار اللبنانية
- «الأخبار» هدفاً لأذرع رام الله وأبو ظبي
- كواليس حوار القاهرة: طريق شاقّ للوصول إلى الحدّ الأدنى!
- الشيخ يزور البرغوثي في السجن: وحدة "الفتحاويين" أولوية
- تفاهمات للإفراج عن معتقلي «حماس» في السعودية
الغد الأردنية
- الاحتلال ينشر عناصره بأحياء القدس وبوابات الأقصى والمستوطنون يقتحمون مقبرة…
- تركيا تتجه لإقامة منطقة صناعية في فلسطين
- غزة.. تفاؤل حذر بعد توافق الفصائل على إجراء “الانتخابات”
- الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب “إسرائيل”
الشرق القطرية
- إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية شرق رام الله
- الأونروا تدعو المجتمع الدولي إلى توفير 1.5 مليار دولار لدعم لاجئي فلسطين خلال عام 2021
- وحشية الاحتلال تزيد الفلسطينيات تعلقاً بالأقصى
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- طالع.. ماذا قال بايدن عن تبرئة ترامب من (التحريض على التمرد)؟
- الاحتلال يطلق الرصاص على المزارعين شرق قطاع غزة
- بالصور خطير.. ابن شقيقة "أبو عمار" يقاطع اجتماع "مركزية فتح"
- الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط احتجاجًا على مشاركة إسرائيلية
- قبل رحيله.. آخر رسالة من أحد مؤسسي حماس للأسرى و"القسام"
- تفاصيل إصابة 5 إسرائيليين في 71 نقطة مواجهة
القدس
- قرار بتوسيع شبكة الاتصالات لصالح المستوطنات
- استئناف الدراسة في مدارس الأونروا بغزة
- الاحتلال يحتجز أكثر من 100 عامل جنوب قلقيلية
- وفاة عامل قرب معبر ترقوميا..3 أحزاب إسرائيلية ستتجاهل محاكمة نتنياهو في دعايتها الانتخابية
- رئيس قبرص يصل تل أبيب اليوم
الحياة الجديدة
- اصابة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء أبو بكر بفيروس كورونا
- الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من داخل المسجد الأقصى المبارك
- الرئيس يهنئ نظيره الجزائري بسلامة عودته من رحلة استشفاء
- "كهرباء القدس" تحذر من عودة التهديدات الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي
صحيفة الأيام
- آلاف المواطنين صلوا الجمعة في "الأقصى" بعد غياب فرضه الاحتلال وامتد ستة...
- » شهيد في الأغوار بعد دهسه من قبل مستوطن وإصابة العشرات خلال قمع الفعاليات...
- »تظاهرات احتجاجية في بلدات عربية بالداخل ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة
- »إدانة واسعة للاعتداء على طبيب في بيت لحم والقبض على الجاني
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وكالة الرأي
- "أونروا" تستأنف الدراسة في غزة بعد توقف لأشهر
- الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة
- الداخلية تنشر إعلانًا هامًا للمسافرين عبر معبر رفح
- صحيفة: القدوة يقاطع اجتماع "مركزية فتح"
- حماس تثمن انسحاب وفد جزائري من فعالية يشارك فيها الاحتلال
- الاتصالات توضح آلية صرف دفعة المستحقات لموظفي غزة
- إصابة شاب خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
- إحباط "إسرائيلي" لنجاح الفلسطينيين بتشويش حياة المستوطنين بالضفة
وكالة صفا
- "أونروا" تستأنف الدراسة وجاهيًا في جميع مدارسها بغزة
- إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 108.5 مليون
- مركزية "فتح": حوارات القاهرة شكّلت أرضية نحو إنهاء الانقسام
- ناصر القدوة "يقاطع" اجتماع "مركزية فتح"
- القناة 13 العبرية: مليونا دولار مقابل تراجع البرغوثي عن الترشّح للرئاسة
- الاحتلال يفرج عن شابين مقدسيين
- النيابة العامة بغزة تحقق في 53 قضية جديدة
وكالة سما
- تقديرات الجيش ان عدد المصابين والوفيات بغزة أكثر من المعلن
- موقع عبري: إسرائيل ستساعد في نقل عشرات الآلاف من اللقاحات ضد كورونا إلى قطاع غزة
- الولايات المتحدة تهدد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية
- الكشف عن تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس.. نتائج القاهرة تعبير حقيقي عن الإرادة الوطنية
- خشية فلسطينية من عدم اجراء الانتخابات.. هذا ما طلبته "الجهاد" و"الشعبية" في حوارات القاهرة بشأن اوسلو
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
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وكالة فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة
- فرصة قوية للتجديد لهنية..صحيفة تكشف: من هم القيادات التي سترشحها "حماس" للانتخابات التشريعية..؟
- الإذاعات المحلية: الحصار والانقسام وكورونا تضربها في مقتل
- بعد انخفاض اصابات كورونا..عودة "وجاهية مدمجة" للفصل الثاني بمدارس "الاونروا" في غزة وسط اجراءات وقائية مشددة
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طقس فلسطين: ارتفاع الحرارة اليوم وعودة لعاصفة ثلجية الأربعاء
عرب 48
- الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم وإصابات إثر هجوم للمستوطنين
- الصحة الفلسطينيّة: 15 وفاة و938 إصابة جديدة بكورونا
- بيت لحم: غضب إثر الاعتداء على طبيب ومحاولة تقطيع أوصاله
- الولايات المتحدة تهدّد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط فيها
- الصحة الإسرائيلية: 36 وفاة بكورونا السبت واستمرار انخفاض الإصابات
- تقديرات إسرائيلية: الغارات الإسرائيلية ستنتج ضغطا بين داعمي الأسد
- هل السعودية وإسرائيل "حليفان مهمان" لواشنطن: لا إجابة محددة لدى البيت الأبيض
- إصابة جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود المصرية
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وكالة وفا
- الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر المنصرم
- الاحتلال يطلق الرصاص على المزارعين شرق غزة
- إصابات واعتقالات وأعمال هدم وعربدة في انتهاكات متواصلة للاحت ...
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حدث في مثل هذا اليوم
14 شباط (فبراير)
- 2001م مقتل 8 إسرائيليين يبنهم 7 جنود وجرح 23 إثر قيام المجاهد "خليل أبو علبة" من غزة بصدم حشد من الإسرائيليين بشاحنته في أحد مواقف الحافلات في منطقة حولون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وقد بترت ساقه أثناء الهجوم وتم أسره من قبل قوات الاحتلال.
- 1992م اقتحام موقع عسكري بالروحة حيث قام المجاهدون إبراهيم إغبارية ومحمد إغبارية وسعيد جبارين ويحيى إغبارية باقتحام موقع عسكري بمنطقة الروحة بفلسطين المحتلة 48 أدت العملية حسب اعتراف العدو إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة وتبنت حركة الجاهد الإسلامي في فلسطين العملية وتم إلقاء القبض على المجاهدين بعد أسبوعين من تنفيذ العملية وحكم عليهم بالسجن المؤبد 3 مرات.
- 1988م جهاز المخابرات الصهيوني – الموساد يقوم باغتيال المناضلين الفلسطينيين حمدي التميمي ومروان الكيالي ومحمد بحيص، وأعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح بقبرص.
- 1983م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة السادسة عشر بالجزائر، وهي أول دورة تعقد بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت، إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد الإعلان عن مشروع ريغان ومشروع فهد ومشروع بريجينف لحل القضية الفلسطينية.
- 1983م سعد حداد يعلن قيام دولة لبنان الحر في الجنوب اللبناني المحتل بمساعدة إسرائيل.
- 1949م افتتاح أول دورة برلمانية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي. كان فيها اثنتا عشرة كتلة حزبية، واستمرت تلك الدورة ثلاثين شهراً، في دار الوكالة اليهودية بحي رحافيا بالقدس وينتخب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لـ "إسرائيل"، وقال وايزمن في أول خطاب له أمام الكنيست: (أن هدف إسرائيل جمع المشردين من يهود العالم) ووايزمن زعيم صهيوني وعالم كيميائي، ولد في روسيا عام 1874 ثم هاجر إلى بريطانيا عام 1914، حيث اشتغل في معامل البحرية البريطانية وقسم الكيمياء في جامعة مانشستر، حيث اخترع طريقة لصناعة الأسيتون الذي يدخل في صناعة المتفجرات.
- 1945م الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يجتمع مع الملك السعودي عبد العزيز على ظهر بارجة أمريكية في بحيرة التمساح بمنطقة قناة السويس، ويؤكد له أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عدائي ضد الشعوب العربية، لكنه يتراجع عن موقفه هذا ويستسلم للضغط الصهيوني ويعلن رفضه للكتاب الأبيض الصادر عام 1939 ويطالب بفتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون قيود.
- 1931م بعد ثورة البراق أرسلت بريطانيا إلى فلسطين لجن والترشو ولجنة جون هوب سمبسون، التي جاءت نتائج تحقيقاتهما مؤيدة في كثير من النقاط لشكاوى عرب فلسطين، مما جعل اللورد باسفيلد وزير المستعمرات يصدر كتابه الأبيض، الذي يتبنى فيه الأفكار الرئيسية في تقريري اللجنتين بتاريخ 1/10/1930. فغضب اليهود وشنوا حملة مسعورة ضد حزب العمال وماكدونالد وباسفيلد والكتاب الأبيض، تمثلت في استقالة حاييم وايزمن من رئاسة المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية، والتظاهر في عواصم الغرب منددين بالسياسة البريطانية ومطالبين أمريكا بمقاطعتها اقتصاديا.