النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2770)  الخميس25/2/2021

09:42الداخلية: الإفراج عن 45 سجينًا أمنيًا لتهيئة أجواء الانتخابات

09:49النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2770) الخميس25/2/2021

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