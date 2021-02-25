النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2770) الخميس25/2/2021
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- «فتح» تشدد على إفراج «حماس» عن المعتقلين السياسيين قبل الانتخابات
- فلسطين تُسجّل 409 إصابات بالطفرة البريطانية والجنوب إفريقية
- تعليق الدوام في مدارس بالضفة الغربية إثر تفشّي كورونا
- كورونا في القدس: حالتا وفاة ونحو 600 إصابة خلال يومين
- المالكي: لا انتخابات من دون القدس
- الحكومة الفلسطينية تطالب باستمرار دعم المانحين وتدعو لتعديل “اتفاق باريس الاقتصادي”
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- 112 مليونًا و536 ألفًا و726 حالة.. إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم
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- ساندرز: إسرائيل ملزمة بتقديم اللقاحات للفلسطينيين
- بيلوسي تهاتف نتنياهو وتشدد على حل الدولتين
- موقع عبري: نتنياهو طلب من بايدن عدم رفع العقوبات عن الجنائية الدولية
- جهات إسرائيلية تدرس "قانونية" خطة نتنياهو لتوزيع اللقاحات
- النيابة الإسرائيلية ستقرر في أيار موقفها من قضية الغواصات
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- سرايا القدس تكشف لأول مرة بعض أسرار معركة «بأس الصادقين»
- لازالت الانتهاكات "الإسرائيلية" مستمرة
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- تعليق الدوام في مدارس بالضفة الغربية إثر تفشّي كورونا
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حدث في مثل هذا اليوم
- 25 شباط (فبراير)
- 2002م هجوم مسلح على محطة الحافلات في مدينة القدس عند النبي يعقوب قام بها الاستشهادي رامي محمد محمود من كتائب الأقصى، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة 3 أفراد شرطة و9 أشخاص.
- 1996م عمليتان استشهاديتان في مدينتي القدس والمجدل بينهما دقائق وقد تبنت هاتين العمليتين كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أسفرتا عن مقتل 27 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح.
- 1994م اقتحم باروخ غولدشتاين وهو طبيب صهيوني يهودي حاقد من مستوطنة كريات أربع الجاثمة على أرض مدينة الخليل المحتلة؛ اقتحم ساحة إسحاق بالحرم الإبراهيمي عند الخامسة صباحاً، وأطلق 188 رصاصة على المصلين أثناء صلاة الفجر فقتل 35 وجرح 135 قبل أن يقتله المصلون الفلسطينيون، اعتبره المتطرفون اليهود بطلاً قومياً وأقاموا له نصباً تذكاريا كبيرا في مستعمرة كريات أربع، ويقومون بالحج إليه لأداء الطقوس الدينية وأداء القسم للسير على نهجه.
- 1980م وفاة الأستاذ أحمد الشقيري وأول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولد في تبنين بجنوب لبنان حيث كان والده الشيخ أسعد منفياً هناك.
- 1946م عصابات يهودية مسلحة تهاجم معسكرات جيش الانتداب البريطاني في فلسطين، وتدمر عشرين طائرة من نوع هليفاكس.