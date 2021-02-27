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الأسير محمد جرادات يدخل عامه الـ19 في الأسر

27 شباط / فبراير 2021 10:09

الأسير محمد جرادات
الأسير محمد جرادات

جنين – الرأي:

دخل الأسير محمد عبد الرحيم جرادات (42 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، اليوم السبت، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال .

وأوضح مدير نادي الأسير في مدينة جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن الأسير جرادات محكوم بالسجن لمدة 20 عاما.

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