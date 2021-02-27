الأسير محمد جرادات يدخل عامه الـ19 في الأسر

دخل الأسير محمد عبد الرحيم جرادات (42 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، اليوم السبت، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال .
وأوضح مدير نادي الأسير في مدينة جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن الأسير جرادات محكوم بالسجن لمدة 20 عاما.
عاجل |
27 شباط / فبراير 2021 10:09
جنين – الرأي:
دخل الأسير محمد عبد الرحيم جرادات (42 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، اليوم السبت، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال .
وأوضح مدير نادي الأسير في مدينة جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن الأسير جرادات محكوم بالسجن لمدة 20 عاما.