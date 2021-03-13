الأسير يوسف نزال من قباطية يدخل عامه الـ19 في الأسر

جنين – الرأي:

دخل الأسير يوسف عبد الرحمن عبد الله نزال من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير نزال معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.