تعرف على 5 فوائد صحية من فيتامين ب يحتاجها جسمك

يعد فيتامين ب أحد أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي للقيام بالوظائف الحيوية على أكمل وجه، ويلعب دورا مهما في تحسين وظائف القلب والأعصاب والعضلات والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، يرصد تقرير نشره موقع "onhealth" أنواع وفوائد لفيتامينات ب التي يحتاجها جسمك.

فيتامين ب 1

فيتامين ب 1 ، أو الثيامين، هو فيتامين يحتاجه الجسم من أجل استقلاب الطاقة ونمو الخلايا ووظائفها وتطورها، الثيامين ضروري أيضًا للوظيفة المناسبة للدماغ، ويوجد في اللحوم والأسماك والحبوب الكاملة، كما تحتاج النساء الحوامل كميات أكبر من الثيامين، وتشمل أعراض نقص الثيامين فقدان الوزن وضعف الذاكرة وضعف العضلات وتضخم القلب.

فيتامين ب 2 (ريبوفلافين)

فيتامين B2 ، أو الريبوفلافين ، هو فيتامين يحتاجه الجسم لإنتاج الطاقة وتسهيل نمو الخلايا ووظائفها وتطورها، ويوجد في اللحوم العضوية والبيض والحليب واللحوم الخالية من الدهون والخضراوات، قد يعاني الأشخاص النباتيون من نقص في الريبوفلافين، وقد يكون مكمل الريبوفلافين علاجًا فعالًا للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

فيتامين ب 3 (النياسين)

فيتامين ب 3 ، هو فيتامين يستخدمه الجسم لتحويل الطعام إلى طاقة وتخزينه، كما أنه يساعد في عمل الأعصاب ويعزز صحة الجلد والأنسجة والجهاز الهضمي، ويوجد في الحليب والبيض والتونة المعلبة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والفول السوداني والبقوليات والدواجن.

فيتامين ب 6

فيتامين ب 6 هو فيتامين ب المطلوب لأكثر من 100 تفاعل مختلف في الجسم، إنه أمر بالغ الأهمية لوظيفة الدماغ المناسبة، لتصنيع الناقلات العصبية، كما أنه يساعد في تنظيم الحالة المزاجية، قد يقي الفيتامين من سرطان القولون والمستقيم ومتلازمة ما قبل الحيض (PMS). تشمل المصادر الجيدة لهذا الفيتامين كبد البقر واللحوم الخالية من الدهون والبقوليات والأسماك.

فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 ، أو كوبالامين ، هو فيتامين يساعدك على تكسير الطعام للحصول على الطاقة، يستخدمه جسمك لتكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، أنت أيضًا بحاجة إليه من أجل الوظيفة العصبية المناسبة وهو مركب يحتاجه جسمك لصنع مادة وراثية وبروتينات وهرمونات ودهون، يوجد فيتامين ب 12 في المحار والكبد والحبوب المدعمة والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والبيض، قد يؤدي نقصه إلى الإرهاق والضعف والإمساك وفقدان الوزن وفقدان الشهية والمشاكل العصبية.