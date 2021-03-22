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الأسير ماهر أبو ريان يُضرب عن الطعام احتجاجا على المماطلة بعلاجه

22 آذار / مارس 2021 08:43

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن الأسير ماهر أبو ريان (43 عامًا) من الخليل، إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على استمرار إدارة السجون في المماطلة بتقديم العلاج اللازم له، وللمطالبة بتحديد موعد لإجراء عملية جراحية له في الأنف (جيوب أنفية).

وبيّن النادي، أن إدارة سجون الاحتلال وحتّى تتنصل من تقديم العلاج اللازم له، وادعت أن الأسير أبو ريان وقّع على ورقة يرفض فيها إجراء العملية الجراحية، ما اضطرّ الأسير إلى خوض معركة جديدة على مدار عامين في محاكم الاحتلال لنفي إدعاء إدارة السجون، وللإقرار بضرورة إجراء عملية له. 

ولفت إلى أن الأسير أبو ريان المحكوم بالسّجن (25 عامًا)، خاض عدة خطوات احتجاجية طوال الفترة الماضية، قابل ذلك استهتار ومماطلة متعمدة بحقّه من قبل إدارة سجن "النقب"حيث يقبع.

ويعاني الأسير أبو ريان من أزمة في الصدر ومشاكل في الرئتين، نتجت منذ اعتقاله عام 2003، وتعرض لاعتداء من قبل جنود الاحتلال في حينه، وتسبب بكسر في أنفه، واستمرت معاناته تتفاقم حتى خضع عام 2015، لعملية جراحية في الأنف، إلا أنّ وضعه الصحي تدهور مجددًا عام 2018، بسبب ظهور مياه على رئتيه، وخضع لاحقًا لعملية خلالها تم سحب المياه، ومعاناته لم تتوقف، وما يزال بحاجة إلى علاج خاص، وإلى عملية (جيوب أنفية)، ينتظر منذ عامين أن يتم تحديد موعد لإجرائها.

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