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الأسير المريض أبو ريان يعلق إضرابه عن الطعام

28 آذار / مارس 2021 09:11

الخليل - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى اليوم الأحد، إن الأسير ماهر أبو ريان من الخليل قرر تعليق إضرابه عن الطعام الذي شرع به قبل عدة أيام.

 وأوضح المكتب، أن الأسير خاض هذا الإضراب، احتجاجًا على مماطلة إدارة سجون الاحتلال في توفير العلاج له، مبيناً أن تعليق الإضراب من قبل الأسير أبوريان، جاء بعد تعيين موعد لنقله إلى المستشفى.

ويعاني الأسير من مشاكل عديدة في الجهاز التنفسي، نتجت منذ اعتقاله عام 2003، وواجه على مدار السنوات الماضية مماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، والتي ادعت أن الأسير أبو ريان وقّع على ورقة يرفض فيها إجراء العملية الجراحية حتّى تتنصل من تقديم العلاج اللازم له، ما اضطرّ الأسير إلى خوض معركة جديدة على مدار عامين في محاكم الاحتلال لنفي ادعاء إدارة السجون، وللإقرار بضرورة إجراء عملية له.

يُشار إلى أنَّ الأسير أبو ريان محكوم بالسّجن 25 عامًا، ويرسف في سجن "النقب".

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