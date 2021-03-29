نعلم جميعاَ أن هناك كثير من الفوائد لشرب القهوة فقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وتحسن التركيز، وتساعدك على إنقاص الوزن، وغيرها من الفوائد التي لا حصر لها، إلا إن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يضر جسمك، حيث يختلف تحمل الكافيين من شخص لآخر، لذلك هناك بعض الأعراض الفردية المرتبطة بتناول القهوة، قد تشير بضرورة التوقف عن شرب القهوة فوراً، وذلك وفقاً لموقع "eat".

5 مشاكل صحية يجب معها التوقف عن شرب القهوة



1- ارتفاع ضغط الدم



يحذر الأطباء والخبراء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بالتوقف عن شرب القهوة في أسرع وقت ممكن لأن الكافيين الموجود في القهوة يتسبب في ارتفاع ضغط الدم. وأظهرت إحدى الدراسات زيادة في ضغط الدم المرتبط بالعمر بين الرجال الذين تناولوا كمية أكبر من القهوة،

وعلى الرغم من الإشارة إلى أن دراسة أخرى وجدت أنه اعتمادًا على النمط الجيني الخاص بك ، قد يؤدي تناول القهوة إلى زيادة ضغط الدم أو عدمه.

وجدت أبحاث أخرى أن تناول القهوة بكثرة بين الأشخاص الذين يستقلبون القهوة ببطء يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. استشر طبيبك ، ولكن إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان للتخلص من عادة تناول القهوة إلى الأبد.

2 - لديك ارتجاع المريء



قد يؤدي الكافيين إلى ظهور أعراض ارتجاع المرئ لأنه يعمل على إرخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يتسبب في ارتداد حمض المعدة إلى المريء.

وقد ارتبط تناول القهوة والشاي والصودا (جميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين) بزيادة خطر الإصابة بأعراض الارتجاع المعدي المريئي .

والتخلص من المشروبات المحتوية على الكافيين هو أحد المبادئ التوجيهية للجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي لإدارة مرض الارتجاع المعدي المريئي.



3- تعاني من الأرق أو قلة النوم



نظرًا لارتفاع نسبة الكافيين فيها، شرب القهوة قد يسبب تأثيرات مدمرة على النوم ويسبب زيادة الأرق وإذا لم تتمكن من التخلص من عادة تناول القهوة تمامًا يمكنك شربها في وقت مبكر قبل 6 ساعات من موعد نومك .

4- لديك اضطراب القلق



نظرًا لارتفاع نسبة الكافيين فيها، فإن شرب الكثير من القهوة يمكن أن يتسبب في زيادة أعراض القلق بما في ذلك خفقان القلب والارتعاش والصداع والأرق.

الأشخاص الذين يعانون بالفعل من اضطرابات القلق حساسون بشكل خاص لهذه الآثار السلبية للكافيين.



5 -تعاني من أعراض انسحاب الكافيين



أعراض انسحاب الكافيين تشمل الصداع، وانخفاض الطاقة، وانخفاض اليقظة، والمزاج المكتئب، أو حتى أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ويمكن أن تؤثر هذه الأعراض على نوعية حياتك اليومية، مما يجعل من الصعب التركيز في العمل أو الاستمتاع بالمهام اليومية وإذا وجدت أن يومك يعتمد على فنجان قهوة ، فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة إلى تقليل الكمية التي تستهلكها.

6 -تكتسب وزناً



يتسبب شرب القهوة في الشعور بالامتلاء وغالبًا ما يقودك هذا الشعور بالامتلاء إلى تخطي وجبة أو وجبة خفيفة وبمجرد أن يتلاشى هذا الشعور بالامتلاء ، تصبح معدتك فارغة وفي كثير من الأحيان يتضور الناس جوعاً وهذا يتسبب في إفراط الكثيرين في تناول وجبتهم التالية لأنهم جائعون للغاية.