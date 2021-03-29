شعر بألم في معدته: فاستخرج الأطباء أمر صادم كان بداخله منذ 50 عاماً

نجح أطباء في تايلاند مؤخراً، من تخليص رجل كان يعاني من أوجاع في منطقة البطن، من أكبر دودة شريطية سجلت في البلاد، خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وفقاً لقناة سكاي نيوز الإخبار، فأن مركز أبحاث الأمراض الطفيلية في تايلاند، سجل طول الدودة التي استخرجت من بطن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، بـ 18 متراً.

ووفقاً للأطباء أن سبب ظهور هذه الدودة في معدة الرجل، يعود لتناوله لحم بقري نيء، يحتوي على يرقات، وعلى الفور أعطي الرجل المريض الذي يبلغ من العمر 67 عاماً، دواء يحفّز الدودة على الخروج من بطنه.

ويطلق العلماء على هذه الدودة اسم تينيا ساجيناتا أو شريطية البقر، وتدخل جسم الإنسان بعد تناوله للحم البقري غير المطهو بشكل جيد.

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نصح الأطباء عائلة الرجل الذي استخرجت منه الدودة العملاقة أن يجروا فحوصات طبية، إذ يحتمل أن تكون لديهم ذات الدودة، دون أن يعرفوا.

الدودة الشريطية

تمثل الدودة الشريطية عن طفيليات معوية تشبه شريط القياس، و لا تستطيع الدودة الشريطية العيش بمفردها، أي أنها بحاجة إلى العيش داخل الحيوان بما فيه الإنسان كي تتمكن من البقاء على قيد الحياة.

وذكر موقع ويب طب أن عادة ما يدخل بيض الدودة الشريطية إلى جسم الإنسان عن طريق الحيوان أي من خلال الطعام وبالأخص النيء أو اللحوم غير المطهوة جيداً.

إصابة جسم الإنسان بالدودة الشريطية يحدث نتيجة تناول لحوم أو أطعمة ملوثة بيرقات هذه الدودة دون أن يتم طهو الطعام جيداً وقد تسبب هذه الإصابة الصداع المزمن والعمى المؤقت بجانب أعراض أخرى مثل الخرف ونوبات تشنج في بعض أجزاء الجسم لكن الأسوأ أن اكتشافها قد يستغرق أعوام.

الجدير بالذكر أن الدودة الشريطية تنمو في جسم الإنسان البالغ في غضون شهرين تقريباً لذلك اعتمد الأطباء في حالة الرجل الصيني على عقاقير قوية للتخلص من الديدان دون إحداث أي ضرر بالأعضاء الرئيسية لكن العلاج يحتاج للمزيد من الوقت.

قد تصيب الديدان الشريطية البالغة البشر والكلاب والقطط والدببة وعلى الرغم من أن دقة السجلات لبعض الأنواع غير البشرية موضع خلاف.